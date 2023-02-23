بث مباشر Yalla Shoot| مشاهدة مباراة الهلال وفولاد بث مباشر يلا شوت دوري أبطال آسيا يوتيوب

بث مباشر Yalla shoot مشاهدة مباراة الهلال وفولاد بث مباشر يلا شوت دوري أبطال آسيا

يبحث الكثير من على عشاق دوري ابطال اسيا، عن مشاهدة مباراة الهلال وفولاد، اليوم والتي مقرر لها في ربع النهائي، من دوري أبطال آسيا، حيث نوفر لكم من خلال موقعنا بشكل حصري.

توقيت مباراة الهلال ضد فولاد اليوم الساعة 9:0 بتوقيت السعودية.

توقيت مباراة الهلال ضد فولاد اليوم الساعة 8:0 بتوقيت مصر.

توقيت مباراة الهلال ضد فولاد اليوم الساعة 9:0 بتوقيت فلسطين.

توقيت مباراة الهلال ضد فولاد اليوم الساعة 9:0 بتوقيت الأردن.

توقيت مباراة الهلال ضد فولاد اليوم الساعة 9:0 بتوقيت سوريا.

توقيت مباراة الهلال ضد فولاد اليوم الساعة 9:0 بتوقيت لبنان.

توقيت مباراة الهلال ضد فولاد اليوم الساعة 9:0 بتوقيت العراق.

توقيت مباراة الهلال ضد فولاد اليوم الساعة 8:0 بتوقيت السودان.

توقيت مباراة الهلال ضد فولاد اليوم الساعة 9:0 بتوقيت اليمن.

توقيت مباراة الهلال ضد فولاد اليوم الساعة 8:0 بتوقيت ليبيا.

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بث مباشر Yalla shoot مشاهدة مباراة الهلال وفولاد بث مباشر يلا شوت دوري أبطال آسيا

وتستضيف قطر المنافسات الإقصائية لغرب آسيا، بدءًا من دور الستة عشر، ومن المقرر أن تقام مباريات الدور الربع النهائي لدوري أبطال آسيا، ولعب الشباب السعودي الساعة الخامسة أمام الدحيل القطري على استاد الثمامة.

ويلعب الهلال بتشكيلة مكونة من: الحارس عبد الله المعيوف، خليفة الدوسري، علي آل بليهي، جانج هيون سو، سعود عبد الحميد، ناصر الدوسري، لوسيانو فيتو، محمد كنو، سلمان الدوسري، موسى ماريتا، أوديون إيغالو.

مباراة الهلال ضد فولاد خوزستان بث مباشر تأتيكم على القنوات الناقلة مباشرة أبو ظبي ودبي الرياضية والقناة الرياضية السعودية SSC1 HD وبي ان سبورت يعلق عليها عدد من المعلقين أبرزهم السعودي فهد العتيبي.