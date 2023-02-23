يلا لايف بث مباشر مباراة الهلال وفولاد خوزستان

يلا لايف مشاهدة مباراة فولاد خوزستان والهلال بث مباشر اليوم بطولة دوري أبطال آسيا – يلا لايف | بث مباشر مباريات اليوم yalla live tv مشاهدة مباراة فولاد خوزستان والهلال بث مباشر اليوم 23.02.232، الهلال وفولاد خوزستان، يلا لايف، ملعب الجنوب بدولة قطر مباراة من العيار الثقيل بين فريق فولاد خوزستان والهلال، ومدرب الفريق هو دوري أبطال آسيا هذا الموسم. ويسعى فريق فولاد خوزستان للتأهل إلى الدور المقبل بفوز كبير على منافسيه، فيما احتل فريق الهلال السعودي المركز الثاني في مونديال الأندية بخسارته أمام ريال مدريد الذي أحرز لقبه الثامن. وتعتبر من أهم المباريات في تاريخها، وتعتبر هذه المباراة من أهم المباريات التي سيلعبها الفريقان في هذه البطولة.

يلا لايف مشاهدة مباراة فولاد خوزستان والهلال

يلا لايف بث مباشر مباراة الهلال وفولاد خوزستان بتاريخ 23-02-2023 دوري أبطال آسيا ستقام مباراة الهلال وفولاد خوزستان في 23 فبراير 2023 على ملعب الجنوب في الدوحة، وهي جزء من ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022. من المؤكد أن كلا الفريقين سيقدمان عرضًا للجمهور، حيث يتنافسان على مكان في الجولة التالية. ستبث القناة الرابعة المباراة، حتى يتمكن المشجعون من جميع أنحاء العالم من مشاهدة المباراة مباشرة. ستحدد نتيجة هذه المباراة أي فريق يتقدم أكثر في البطولة، ومن المؤكد أنها ستكون مباراة مثيرة.

يلا لايف بث مباشر مباراة الهلال وفولاد خوزستان

فولاد خوزستان Vs الهلال.

البطولة: دوري أبطال آسيا (ربع نهائي).

القنوات الناقلة: قناة الرابعة.

الملعب: 803.

المعلق: غير مدرج.

موعد المباراة:

9:0 مساءًا بتوقيت السعودية.

8:0 مساءًا بتوقيت مصر.

8:0 مساءًا بتوقيت السودان.

9:0 مساءًا بتوقيت اليمن.

8:0 مساءًا بتوقيت ليبيا.

7:0 مساءًا بتوقيت تونس.

7:0 مساءًا بتوقيت الجزائر.

6:0 مساءًا بتوقيت المغرب.

10:0 مساءًا بتوقيت الإمارات.

9:0 مساءًا بتوقيت البحرين.

10:0 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

9:0 مساءًا بتوقيت الكويت.

9:0 مساءًا بتوقيت قطر.

6:0 مساءًا بتوقيت موريتانيا.

9:0 مساءًا بتوقيت جزر القمر.

6:0 مساءًا بتوقيت غرينتش GMT.

يلا لايف مشاهدة مباراة الهلال وفولاد خوزستان

من المقرر أن يضرب الهلال السعودي موعدًا ناريًا مع نظيره فولاد خوزستان الإيراني على ملعب الجنوب في قطر، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الدور النهائي دوري أبطال آسيا 2022.

ونجح الهلال في تلك المرحلة بعد التفوق على شباب الأهلي الإماراتي بنتيجة 3-1 على ملعب الجنوب أيضًا، بعد أيام من احتلال المركز الثاني في كأس العالم للأندية 2023 مشاهدة أقيمت على الأراضي المغربية.

وبالوقت الذي يعتبر فيه أحد أقوى اللاعبين، وهو جاهز لنظره طويلًا.

الجدير بالذكر أن الفائز من مباراة الهلال وفولاد خوزستان مباراة سينتظر المنتصر من الشباب السعودي والدحيل القطري، في نصف النهائي، النهائي الذي ستقام به المباراة النهائية التي ستقام بالنهاية والإياب في أواخر أبريل وأول أسبوع من مايو.

الهلال وفولاد خوزستان في دوري أبطال آسيا

سيتواجد المعلق عبدالله الغامدي معلقًا على مجريات مباراة الهلال وفولاد خوزستان، أما على قناة الكأس القطرية، فسيتولى خالد الغامدي هذه المهمة.

علامه لمهم التعليق على بي إن سبورتس فقد أعلن عن إسناد هذا الأمر لحسن العيدروس.