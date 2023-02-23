يلا شوت الهلال السعودي| مشاهدة مباراة الهلال ضد فولاد خوزستان بث مباشر يلاشوت يوتيوب | ماتش الهلال مباشر

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الفجر الرياضي
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ويواجه فولاد والهلال بعضهما البعض الخميس المقبل في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وسيواجه الفائز في هذه المباراة الدحيل أو الشباب في نصف نهائي البطولة. وتقام المباراة على ملعب الجنوب في الوكرة بقطر الذي يتسع لنحو 20 ألف متفرج.

وكانت آخر مواجهة بين فولاد والهلال في أبريل 2015، في دوري أبطال آسيا أيضًا. في نسخة تلك السنة من البطولة، استفاد السعوديون على أرضهم وفازوا 2-0 في مرحلة المجموعات. في نفس المسابقة، واجه الفريقان بعضهما البعض لأول مرة وتعادلا 0-0 في إيران.

بعد موسم أقل من المتوسط ​​في الدوري المحلي، أظهر فولاد قوته في دوري أبطال آسيا وكان يقدم أداءً جيدًا.

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وفي دور الـ16، فاز المنتخب الإيراني على الفيصلي 1-0، وحافظ على سجله الخالي من الهزائم في المسابقة. في دور المجموعات، فاز الفريق ثلاث مرات وتعادل ثلاث مباريات.

في دوري الخليج العربي للمحترفين، يحتل فولاد المرتبة التاسعة على الطاولة، بعيدًا عن التأهل لدوري أبطال آسيا AFC القادم. كما خسر الفريق مبارياته الثلاث الأخيرة في المسابقة ولم يسجل أي أهداف خلال تلك الفترة. وكانت آخر هزيمتهم أمام ميس رفسنجان خارج أرضهم، حيث خسروا 2-0.

وصيف بطل كأس العالم للأندية، الهلال في حالة ممتازة هذا الموسم. اجتاز المنتخب السعودي بسهولة دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، بفوزه على الأهلي دبي 3-1. على عكس منافسهم، خسر الفريق بالفعل في بطولة هذا العام، خلال مرحلة المجموعات.

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يحاول الهلال الفائز بلقب دوري أبطال آسيا 2021 الفوز بالبطولات المتتالية لأول مرة. يجب أن يكون هذا هو محور اهتمام الفريق هذا الموسم، حيث يبدو الفوز بلقب الدوري السعودي صعبًا. في البطولة المحلية، يحتل النادي المركز الرابع فقط بفارق ثماني نقاط خلف المتصدر (لكن أقل من مباراتين).

فولاد vs الهلال 2023 أحد أكبر المتنافسين على لقب دوري أبطال آسيا، يدخل الهلال المباراة كمرشح قوي.

أظهر الفريق في الجولة السابقة أنهم جيدون كما فعلوا في كأس العالم للأندية. بالإضافة إلى ذلك، فإن فولاد بعيد عن أن يكون في حالة جيدة ومن غير المرجح أن يقدم الكثير من المقاومة.

كما كان الحال في مباراة الأهلي دبي، فإن الاتجاه هو أن يفوز السعوديون من المرحلة الأولى. في المباراة السابقة، على سبيل المثال، فاز الفريق 1-0 بعد أول 45 دقيقة. لذلك فإن الأمر يستحق المراهنة على فوز الهلال في الشوط الأول من المباراة.

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