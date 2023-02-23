بث مباشر مباراة الهلال وفولاد خوزستان

مشاهدة الشوط الأول مباراة الهلال اليوم تويترtwitter.. بث مباشر مباراة الهلال وفولاد خوزستان يصطدم فريق الهلال بنظيره فولاد خوزستان مساء اليوم الخميس 23 فبراير، على استاد الجنوب، في إطار فعاليات دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

يقدم مشاهدة مباراة الهلال وفولاد خوزستان بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، أي الثامنة بتوقيت القاهرة، وستنقل مواجهة فولاد خوزستان ضد الهلال على الهواء عبر قناة beIN Sports AFC HD بأداء صوتي للمعلق حسن العيدروس.

مشاهدة الشوط الأول مباراة الهلال اليوم تويترtwitter.. بث مباشر مباراة الهلال وفولاد خوزستان

ظهر الهلال بصورة مميزة في المباراة الماضية بدور الـ 16 من البطولة بعد عودة المنافسة لها من جديد، ونجح الفريق من إزاحه شباب الأهلي دبي من ظريقة بالفوز عليه بثلاثية لهدف ليصل لهذا الدوربجدارة واستحقاق.

طريق الزعيم لن يكون سهلًا فهو في مهمة صعبة اليوم أمام فولاد الإيراني، ولكن الموج الأزرق بقيادة رامون دياز سيحاول القتال بشراسة في القمة التي لا تقبل القسمة على إثنين من أجل التأهل لدور نصف النهائي لمواصلة الدفاع عن لقبه للمسوم الثاني تواليًا.

وفي نفس السياق، كان فولاد خوزستان قد قدم أداء رائع وقاتل ببسالة عالية في اللقاء السابق بدور الـ 16 بدوري الأبطال، وتمكن من تجاوز عقبه الفيصلي السعودي بصهوبة بالفوز عليه بهدف دون رد.

مشاهدة الشوط الأول مباراة الهلال اليوم تويترtwitter.. بث مباشر مباراة الهلال وفولاد خوزستان

وأوقعت القرعة التي جرت قبل أيام الفريق الإيراني في صدام شرس أمام بطل النسحة الماضية، وهذا ما جعل الفريق يقوم بالتحضير اليجد لهذه الموقعة وهو أنهى كافة الاستعدادات وأصبح جاهز لكي يقارع الزعيم أملًا بأن يظهر بصورة مميزة يسعى من خلاله خطف تكرة العبور للدور نصف النهائي.

ونجح الزعيم نادي الهلال السعودي مساء الاثنين، في الفوز بثلاثية والتأهل إلى دور الثمانية على حساب شباب الأهلي دبي في مباراة جمعت بينهما على ملعب الجنوب في قطر، ضمن مباريات دور الـ 16 من البطولة القارية.

وبلغ فريق نادي فولاد خوزستان الإيراني دور الثمانية "ربع النهائي" من بطولة دوري أبطال آسيا، الاثنين، بعد فوزه على نادي الفيصلي السعودي في دور الـ16 للبطولة الأسيوية بهدف دون رد على استاد الثمامة في دولة قطر.

وتستضيف قطر المنافسات الإقصائية لغرب آسيا، بدءًا من دور الستة عشر، ومن المقرر أن تقام مباريات الدور الربع النهائي لدوري أبطال آسيا، ولعب الشباب السعودي الساعة الخامسة أمام الدحيل القطري على استاد الثمامة.

مشاهدة الشوط الأول مباراة الهلال اليوم تويترtwitter.. بث مباشر مباراة الهلال وفولاد خوزستان

ويلعب الهلال بتشكيلة مكونة من: الحارس عبد الله المعيوف، خليفة الدوسري، علي آل بليهي، جانج هيون سو، سعود عبد الحميد، ناصر الدوسري، لوسيانو فيتو، محمد كنو، سلمان الدوسري، موسى ماريتا، أوديون إيغالو.

مباراة الهلال ضد فولاد خوزستان بث مباشر تأتيكم على القنوات الناقلة مباشرة أبو ظبي ودبي الرياضية والقناة الرياضية السعودية SSC1 HD وبي ان سبورت يعلق عليها عدد من المعلقين أبرزهم السعودي فهد العتيبي.