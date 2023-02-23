مشاهدة مباراة Man UTD اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

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الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يقابل برشلونة الإسباني الليلة موعدًا صعبًا خارج منزله، عندما يلتقي برشلونة مع مانشستر يونايتد في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

المباراة الذهبية التي أقيمت على ملعب كامب نو بين برشلونة ومانشستر يونايتد انتهت بالتعادل 2/2، مما يمنح مانشستر يونايتد ميزة أمام برشلونة الليلة على ملعب أولد ترافورد.

متابعة اهم الاخبار قبل مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة متابعة اهم احداث مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة

موعد مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

ويلتقي فريق برشلونة ضد مانشستر يونايتد الليلة عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- مصر والسودان وجنوب إفريقيا والأردن، والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية والبحرين وقطر والكويت وعمان، والساعة الثانية عشر صباحًا بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- أبوظبي ودبي.

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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الإوروبي

ستنقل قناة بي إن سبورتس مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد الليلة في إياب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- مصر، حيث تمتلك قناة بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبث مباريات بطولة الدوري الأوروبي.

نتيجة وملخص مباراة الذهاب بين برشلونة ومانشستر يونايتد

وانتهت مباراة الذهب التي أقيمت في كامب نو بين برشلونة ومانشستر يونايتد بالتعادل 2/2، حيث أحرز هدفي فريق مانشستر يونايتد جول كوندي وماركوس راشفورد، وأحرز هدفي فريق برشلونة رافينيا، وماركوس ألونسو.

 

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