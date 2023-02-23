بث مباشر مباراة الهلال وفولاد يوتيوب بدوري أبطال آسيا

الدقيقة 20 الشوط الأول بث مباشر مباراة الهلال وفولاد يوتيوب بدوري أبطال آسيا، مباشر مشاهدة مباراة الهلال ضد فولاد خوزستان اليوم الخميس 23-2-2023 تشكيلة الهلال السعودي ضد فولاد الايراني بث مباشر، تشهد مباريات الهلال السعودي اهتمامًا كبيرًا إذ أن المباراة اليوم ضم فريق فولاد خوزستان الإيراني لذلك ستكون المباراة قوية جدًا من حيث الأداء على مستوى اللاعبين في الدائرة المستطيلة لا سيما في ظل الصراعات السياسية بين البلدين.

بث مباشر مباراة الهلال وفولاد يوتيوب بدوري أبطال آسيا

موعد مباراة الهلال السعودي ضد فولاد خوزستان

من المقرر أن تنطلق مباراة الهلال السعودي ومباراة فولاد خوزستان ضمن مباريات ربع نهائي بطولة دوري أبطال أسيا 2023 على ملعب استاد الجنوب في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً (8:00) بتوقيت القاهرة، وفي الساعة التاسعة مساءً (9:00) بتوقيت السعودية وفي تمام الساعة العاشرة (10:00) مساءً بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة.

من المتوقع ان تنضم العديد من القنوات الخليجية السعودية الناقلة للمباراة القوية بين الفريقين السعودي والإيراني والتي ستكون واحدة من أقوى مباريات ربع نهائي بطولة أسيا 2023 حيث سارعت القنوات على نقل المباراة وهذه القنوات هي على النحو التالي كما رصدها فريق نجم نيوز:

قناة Dubai Sports Asia 1 HD بتعليق الكابتن راشد عبد الرحمن

قناة beIN Sports AFC HD بتعليق الكابتن حسن العيدروس

قناة SSC1 HD بتعليق الكابتن عبد الله الغامدي

قناة Alkass Five HD بتعليق الكابتن خالد الحدي

قناة Abu Dhabi Sports Asia 1 بتعليق الكابتن فارس عوض

الهلال وربع نهائي ابطال اسيا قصة عشق

يُشار إلى أن نادي الهلال السعودي يخوض اليوم الخميس مباراة ربع نهائي دوري أبطال آسيا للمرة التاسعة، إذ أن الهلال سيخوض المواجهة الثانية ضد فريق إيراني بهذا الدور، بعد النسخة الماضية التي تمكن فيها من التغلب على بيرسبوليس 3-0 على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، قبل أن يكمل طريقه نحو اللقب.

وخاض الهلال هذا الدور بنظامه الحديث 8 مرات، نجح في 6 منها، وتعتبر الأندية القطرية أكثر خصوم الزعيم في ربع النهائي، إذ اصطدم بها في 3 مناسبات، ثم الإماراتية مرتين.

بث مباشر مباراة الهلال وفولاد يوتيوب بدوري أبطال آسيا

بينما التقى مرة بخصم سعودي وآخر كوري وثالثة بإيراني، وتأهل الهلال لهذا الدور لأول مرة في نسخة 2007، لكنه غادره على يد الوحدة الإماراتي، بعد التعادل السلبي ذهابا في الإمارات، وإيابا بهدف لمثله في الرياض.

ونجح لأول مرة في التأهل، بنسخة 2010 بعد أن تجاوز الغرافة القطري، حيث ربحه ذهابا 3-0، وخسر إيابا في قطر 4-2.

وغادر في 2012 على يد أولسان الكوري، بعد خسارته ذهابا بنتيجة 1-0، وإيابا في الرياض برباعية نظيفة، وتمكن من إقصاء السد القطري في 2014 بتعادله سلبيا في قطر، قبل أن يفوز بهدف سلمان الفرج في الإياب.

وعاد ليقصي الدحيل من الدور نفسه بفوزه في الرياض ذهابا 4-1، ثم التعادل 2-2 في عام 2015، وفي طريقه للنهائي، أزاح الهلال نظيره العين الإماراتي في 2017 بعد تعادله ذهابا سلبيا، وفوزه إيابا بثلاثية نظيفة.

واصطدم أزرق العاصمة بمواطنه اتحاد جدة في نسخة 2019، التي حقق لقبها، وتعادلا سلبيا في الذهاب، ثم فاز الهلال بالرياض 3-1، وفي النسخة الماضية أقصى الفريق الإيراني بيرسبوليس بثلاثية نظيفة.

وهذه المباراة الثالثة التي يواجه فيها الهلال، فولاد، بعد أن تواجها في دور المجموعات بنسخة 2015، ووقتها فاز الهلال في المباراة الأولى 2-0، وتعادلا في الثانية 0-0.

مواجهة متجددة

بث مباشر مباراة الهلال وفولاد يوتيوب بدوري أبطال آسيا

ستكون هذه المباراة الثالثة التي تجمع بين الهلال وفولاد في تاريخ دوري أبطال آسيا، بعدما كانا تقابلا في دور المجموعات عام 2015، حيث تعادلا ذهابًا 0-0 ثم فاز الهلال في مباراة الرد بنتيجة 2-0.

تفوق

بعد أن خسر نادي الهلال في أول 3 مباريات خاضها بالأدوار الإقصائية أمام أندية إيران، حيث أخفق خلالها في تسجيل أي هدف، تمكن الفريق السعودي من فرض تفوقه في آخر 7 مواجهات مع الأندية الإيرانية، حيث فاز في 6 مباريات مقابل تعادل وحيد، وسجل في هذه المباريات 18 هدفا مقابل دخول 4 أهداف في مرماه.

سجل مثالي

تمكن نادي الهلال من الفوز في آخر 7 مباريات على التوالي خاضها في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا، وهو يتساوى في هذا الرقم القياسي مع أولسان هيونداي الكوري الجنوبي الذي حقق 7 انتصارات متتالية في نسختي 2012 و2018، وغوانغزهو ايفرغراند الصيني الذي فعل ذات الأمر في نسختي 2012 و2013، وإذا فاز الهلال في هذه المباراة فإنه سينفرد في الرقم القياسي بعدد الانتصارات المتتالية في الأدوار الإقصائية.

بث مباشر مباراة الهلال وفولاد يوتيوب بدوري أبطال آسيا

طموح بإنجاز تاريخي

يخوض نادي فولاد المشاركة الأولى في تاريخه ضمن الدور ربع النهائي، وهو يمتلك الرقم الأعلى من ناحية عدم الخسارة في البطولة (7 مباريات، 4 انتصارات و3 تعادلات)، وهو يطمح في أن يصبح خامس فريق من إيران يبلغ الدور قبل النهائي بعد سيباهان وزوباهان والاستقلال وبيرسيبوليس.

من المتوقع أن تكون تشكيلة الهلال السعودي اليوم الخميس ضد فولاد الإيراني على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: خليفة الدوسري – علي آل بليهي – جانج هيون سو – سعود عبد الحميد.

خط الوسط: ناصر الدوسري – لوسيانو فيتو – محمد كنو.

خط الهجوم: سلمان الدوسري – موسى ماريتا – أوديون إيغالو.

تشكيلة فولاد خوزستان ضد الهلال اليوم

ومن المقرر أن يبدأ المدرب الإيراني “جواد نيكونام” تشكيلة فولاذ خوزستان ضد الهلال اليوم في دوري أبطال اسيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: كريستوفر كنيت.

خط الدفاع: مهدي شيري – محمد أمين حزباوي – عارف أغاسي – فاهيد حيدري.

خط الوسط: سينا مريدي – حميد بو حمدان – أشكان ديجاكاه.

خط الهجوم: روبيرتو توريس موراليس -ساسان أنصاري – ساسان بهلوان.