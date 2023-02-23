مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم: الدوري الأوروبي

يترقب محبي كرة القدم العالمية مباراة من العيار الثقيل تجمع بين برشلونة ومانشستر يونايتد Man United vs Barcelona مساء اليوم الخميس 23 فبراير، على أرضية ملعب أولد ترافورد، وذلك لحساب فعاليات ذهاب دور خروج المغلوب من بطولة الدوري الأوروبي.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، أي الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل مواجهة برشلونة ضد مانشستر يونايتد على الهواء عبر قناة بي إن سبورت HD1 بريميوم بأداء صوتي للمعلق عصام الشوالي.

تجدد الصراع بين العملاقين في أولد ترافورد في قمة الإياب النارية الليلة على فرصة الانتقال إلى الدور التالي، حيث لا يزال لدى كلاهما فرصة لعبور ربع النهائي.

وتعد هذه المشاركة الثانية لبرشلونة في هذه الجولة من بطولة الدوري الأوروبي، بعد أن كان حاضرا الموسم الماضي وخرج من البطولة في ربع النهائي.

ودع برشلونة دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات بالبطولة، بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الثالثة خلف بايرن ميونيخ المتصدر وصيف إنتر ميلان، لينتقل إلى بطولة الدوري الأوروبي في دور خروج المغلوب الذي يتأهل للسعر النهائي.

وانتهى لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب الكامب نو مع الفريق الكتالوني، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، حتى تم تأجيل القرار في هذا الموقع.

اضغط علي مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

اضغط علي مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

استعد الفريق الكتالوني لهذه المباراة القوية بتركيز كامل وقوي، حيث يأمل في تقديم أداء رائع يحاول من خلاله تحقيق النصر وانتزاع بطاقة التأهل لدور السعر النهائي للبطولة لمواصلة المنافسة بقوة على اللقب..

من ناحية أخرى، تأهل مان يونايتد لهذا الدور في بطولة أوروبا لكرة القدم، بعد أن احتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الخامسة في مرحلة المجموعات، برصيد 15 نقطة، متساويا مع المتصدر ريال سوسيداد بنفس التوازن.

ويشارك يونايتد في هذه البطولة الأوروبية للمرة الثانية عشرة في تاريخه، حيث فاز بلقب البطولة مرة واحدة، وكان ذلك في موسم 2016/2017.

يمر الشياطين الحمر بفترة مميزة في المنافسات التي يلعبونها، حيث قدموا مباراة رائعة خارج الديار ضد برشلونة وخرجوا بنتيجة إيجابية، وهذا ما سيجعل الفريق يدخل هذه القمة بطموح جديد. معنويات عالية، لذلك سيحاول استغلال عامل الأرض والجماهير لتحقيق النصر والتمرير إلى الدور التالي.