يلا شوت Youtube | بث مباشر مباراة برشلونة اليوم عبر بوابة الفجر | مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد لايف في الدوري الأوروبي

يستضيف مانشستر يونايتد فريق برشلونة الإسباني في مباراة نارية، مساء غد الخميس، على ملعب أولد ترافورد في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2022-23.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد برشلونة والقناة الناقلة

تقام مباراة مان يونايتد ضد برشلونة، في إياب دور الـ16 من منافسات بطولة الدوري الأوروبي، في تمام الساعة العاشرة مساء الخميس، بالتوقيت المحلي للقاهرة، على أن يكون. البث على beIN Sports 1 HD Premium.

في مباراة الذهاب، تعادلت فرق برشلونة مع مانشستر يونايتد بشكل إيجابي، 2-2، خلال فعاليات المباراة التي جرت بينهما مساء الخميس الماضي على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات ذهاب خروج المغلوب. جولة في الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” للموسم الحالي 2022 - 2023.



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اضغط علي مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

مان يونايتد ضد برشلونة

ويستعيد برشلونة الإسباني وضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي ذكريات دوري الأبطال، لكن هذه المرة في مكان لا يليق بتاريخهما، حيث يتواجهان في إياب الملحق الفاصل المؤهل إلى ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" في كرة القدم.وفشل برشلونة في تجاوز دور المجموعات لمسابقات دوري الأبطال بحلوله ثالثًا، فيما حل يونايتد ثانيًا في مجموعته في "يوروبا ليج" واضطر لخوض الملحق. وتواجه العملاقان فى المباراة النهائية عامي 2009 و2011 حين خرج برشلونة منتصرًا في المناسبتين.

مان يونايتد ضد برشلونة

ويطمح مانشستر يونايتد فى إقصاء العملاق الكتالوني مستفيدا من نتيجة مباراة الذهاب بعدما عاد بنتيجة إيجابية التعادل 2-2 من ملعب برشلونة، وسهل الأمور على نفسه قبل مباراة الإياب، خاصة أنه يعلم صعوبة المواجهة بالفعل.فيما سيقاتل برشلونة إلى تحقيق الفوز ولو بفارق هدف واحد لوضع قدم في ثمن النهائى من ملعب "أولد ترافورد"، ولمواصلة الانتصارات والاستمرار في سلسلة نتائجه الإيجابية التي حققها مؤخرًا.