مشاهدة مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2022/2023 هي أكثر ما يبحث عنه عشاق كرة القدم خلال الفترة الحالية، حيث ستنطلق منافسات الإياب في جولة الأسعار النهائية للدوري الأوروبي يوم غد الخميس 23 فبراير.

اشتعلت المنافسة بين مانشستر يونايتد وبرشلونة، وشهدت مباراة الذهاب تعادلًا إيجابيًا بهدفين لكل فريق. وفيما يلي يستعرض بوابة الفجر في السطور التالية موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2022/2023، وكذلك التشكيل المتوقع للفريقين وترددات القنوات الناقلة للمباراة.

مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2022/2023

وعن موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2022/2023، يحل الفريق الكتالوني ضيفًا ثقيلًا على ملعب استاد أولد ترافورد لمواجهة نظيره الإنجليزي مانشستر يونايتد غدا الخميس الموافق 23 فبراير الجاري ضمن منافسات إياب دور 16 من الدوري الأوروبي موسم 2022/2023 الحالي.

وستنطلق مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد غدا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، والساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والساعة الثانية عشرة صباح اليوم التالي بتوقيت أبوظبي، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

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بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ضد برشلونة في الدوري الأوروبي

أما بالنسبة للقنوات التي تبث مباراة مانشستر يونايتد ضد برشلونة في الدوري الأوروبي، فإن مجموعة BEIN Sport لها الحق في بث مباريات الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا أيضًا، وعدد من البطولات المختلفة المهمة على قنواتها المشفرة فقط.

يبحث برشلونة عن فوز صعب على مانشستر يونايتد صاحب الأرض والجماهير، بعد أن أهمل الفريق الكتالوني الفوز على أرضه في مباراة الذهاب، وسنشهد مباراة نهائية مبكرة بين الفريقين الكبيرين والتي ستنتهي. في إحداها تتأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي، وفيما يلي نستعرض معكم تردد قناة beIN Sport Premium 1، والذي سيسمح لك بمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد برشلونة.

تردد قناة بين سبورت بريميوم 1 قمر صناعي: نايل سات التردد: 11013 الاستقطاب: أفقي الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 تردد الموجة 8PSK

تشكيل مانشستر يونايتد ضد برشلونة

قد يختار المدرب الهولندي إريك تين هاج تشكيل مانشستر يونايتد التالي لمواجهة برشلونة غدا في الدوري الأوروبي.

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: وان بيساكا - فاران - لوك شو - مالاسيا.

خط الوسط: كاسيميرو - برونو - فريد.

الهجوم: ماركوس راشفورد - فيجورست - سانشو.

تشكيل برشلونة ضد مانشستر يونايتد

أما الجانب الأخر، قد يختار المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز تشكيل برشلونة التالي لمواجهة مان يونايتد غدا في الدوري الأوروبي، وسيغيب بيدري وجافي عن قائمة برشلونة لمواجهة المان يونايتد.

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي - أروخو - ألونسو - ألبا.

خط الوسط: روبيرتو - دي يونج - كيسيه.

الهجوم: رافينها - فيران توريس - ليفاندوفسكي.

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حكم مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، عن حكم مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2022/2023، حيث اسند اليويفا المباراة للحكم الفرنسي كيلمان توربين.