̢̳̖͍ǸỞẀ بث مباشر مباراة الهلال وفولاد خوزستان يلا شوت لايف || ḶíṼḘ كورة اون لاين الهلال وفولاد خوزستان

كورة اون لاين الهلال وفولاد خوزستان

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الفجر الرياضي
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كورة اون لاين الهلال وفولاد خوزستان

مشاهدة مباراة الهلال السعودي وفولاد خوزستان،  بث مباشر مباراة الهلال وفولاد خوزستان في دوري أبطال آسيا اليوم الخميس 23 فبراير، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، من بطولة دوري أبطال آسيا، والتي تقام على أرضية ملعب «ستاد الجنوب» في مدينة الوكرة بدولة قطر. مباراة الفريق الكروي الأول لنادي الهلال السعودي، مع نظيره الإيراني فولاد خوستان الإيراني، في إطار ربع نهائي دوري أبطال آسيا للموسم الحالي 2023/2022.بث مباشر مباراة الهلال وفولاد خوزستان يلا شوت لايف.

بث مباشر مباراة الهلال وفولاد خوزستان يلا شوت لايف

مشاهدة مباراة الهلال وفولاد خوزستان بث مباشر الآن – فولاد خوزستان ضد الهلال مباشر تويتر، حيث تعود ليالي دوري أبطال آسيا مجددًا، مساء اليوم الخميس 23 فبراير 2023، حيث المتعة والإثارة، في 8 مباريات تلعب اليوم.

يحتضن استاد الجنوب في مدينة الوكرة بقطر مباراة الهلال السعودي ضد فولاد خوزستان الإيراني، في الدور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال آسيا 2022-23 لمنطقة غرب القارة.

الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا 2022-23 لمنطقة غرب القارة تقام بنظام التجمع في قطر، حتى الدور نصف النهائي من البطولة.

وتعتبر مباراة فولاد خوزستان والهلال بث مباشر تويتر، من ضمن المباريات القوية التي شتهد إثارة وندية من ضمن سهرة مباريات الخميس، نظرًا لعراقة الناديين، وقيمة الأسماء القوية التي ستتواجد على أرض الملعب خصوصا عندا الفريق الهلالي والثلاثي المُرعب، سالم الدوسري ــ لوسيانو فييتو ــ موسى ماريجا، مُقابل بداية قوية نارية للفريق السعودي.

كورة اون لاين الهلال وفولاد خوزستان

وتعتبر مباراة الهلال وفولاد خوزستان بث مباشر الآن، من ضمن ثماني مباريات تُلعب مساء اليوم الخميس في دوري أبطال آسيا الموسم الجديد، ولكن بلا شك ستتوجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة بشكل أكبر لمشاهدة مباراة الشباب والدحيل.

الهلال، حامل لقب دوري أبطال آسيا، تأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف عن الريان القطري، قبل أن يفوز على شباب الأهلي دبي الإماراتي في دور الستة عشر بنتيجة 3-1.

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بث مباشر مباراة الهلال وفولاد خوزستان يلا شوت لايف

أما فولاد خوزستان، فقد تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022-23 في صدارة المجموعة الثالثة، حيث حصد 12 نقطة، وتمكن في ثمن النهائي من الفوز على الفيصلي السعودي بهدف نظيف.

ومن المُنتظر أن تقام مباراة الهلال وفولاد خوزستان بث مباشر الآن تويتر، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، وفلسطين، الـ 08:00م بتوقيت القاهرة، وذلك عبر منصة شاهد – Shahid VIP والتي أسندت مهمة التعليق للمعلق عبدالله الغامدي.

 

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مشاهدة مباراة الهلال وفولاد خوزستان بث مباشر الآن

وسيحاول فريقا الهلال وفولاد خوزستان بث مباشر، من مباراة الليلة، تحقيق الانتصار بهدف المنافسة على بطاقة التأهل إلى نصف نهائي ابطال اسيا، في انتظار الفائز من مباراة الشباب والدحيل.

بث مباشر لمباراة الهلال وفولاد خوزستان في دوري أبطال آسيا اليوم الخميس 23 فبراير، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، من بطولة دوري أبطال آسيا، والتي تقام على أرضية ملعب «ستاد الجنوب» في مدينة الوكرة بدولة قطر.

كورة اون لاين الهلال وفولاد خوزستان

وتنطلق مباراة الهلال وفولاد خوزستان في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيلة الهلال في مباراة اليوم:

وجاءت تشكيلة الهلال حسب اختيارات المدرب الأرجنتيني في المباراة كالتالي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: حمد اليامي ــ جانغ هيون سو ــ علي البليهي ــ ناصر الدوسري

خط الوسط: سلمان الفرج ــ محمد كنو ــ جوستافو كويلار

خط الهجوم: سالم الدوسري ــ لوسيانو فييتو ــ موسى ماريجا

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