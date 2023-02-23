مشاهدة مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

مشاهدة مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد بث مباشر يلا شوت يوتيوب

مشاهدة مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot يحل نادي برشلونة الإسباني ضيفا ثقيلا على نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي في المباراة التي تجمع الفريق مساء اليوم الخميس 23-2-2023 على أرض ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات إياب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي يوروبا ليج.

مشاهدة مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم موعد المواجهة القوية التي يخوضها فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة ضد برشلونة الإسباني في إياب ملحق دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

وتحدد موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد، مساء اليوم الخميس الموافق 23 فبراير الجاري، على أن تبدأ مجريات اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

وكان التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، حاسمًا لمباراة الذهاب بين المان يونايتد والبرسا، ما جعل بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي مرهونة بنتيجة لقاء الليلة بين برشلونة ومانشستر يونايتد.

مشاهدة مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

مشاهدة مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

تقوم قناة beIN Sports HD 1 بنقل مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: ماركوس ألونسو – إيريك جارسيا – كوندي – سيرجيو روبيرتو

خط الوسط: بيدري – فرينكي دي يونج – جافي

خط الهجوم: رافينيا – ليفاندوفيسكي – عثمان ديمبيلي

كورة لايف بث مباشر الجديد دون تقطيع لمشاهدة مباراة برشلونة أمام مانشستر يونايتد

مشاهدة مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

ويمكنكم مشاهدة المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد عبر قناة BeIN Sports Premium 1 HD.

مشاهدة مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

تعتبر مجموعة قنوات بين سبورت القطرية، هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باعتبارها الجهة المتعاقدة على بث مباشر مباريات الدوري الأوروبي 2022/2023، وكذلك جميع المسابقات الخاصة بكرة القدم الأوروبية.

وينقل لقاء مان يونايتد ضد برشلونة بشكل خاص عبر قناتها beIN sports 1 HD premium، والذي جاء ترددها كما هو موضح في الجدول التالي:

يدخل مانشستر يونايتد مباراة اليوم بمعنويات عالية بعد نجاحه في اقتناص نقطة ثمينة من برشلونة على أرضه ويطمح في حسم مباراة اليوم لصالحه مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور.

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم

مشاهدة مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot مباراة اليوم تبدو صعبة في كل الأحوال على فريقين بحجم مانشستر يونايتد وبرشلونة وتظل كل الاحتمالات واردة منذ الدقيقة الأولى وحتى صافرة النهاية.

فريق برشلونة بدوره سيدخل مواجهة اليوم بحثًا عن الفوز من أجل مواصلة النتائج الإيجابية التي حققها مؤخرًا وحتى يقترب من الوصول إلى ثمن نهائي البطولة الأوروبية.

ولم ينجح برشلونة في تجاوز دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا بعدما حل ثانيًا في المجموعة الخاصة به فيما حل مانشستر يونايتد ثانيًا واضطر لخوض الملحق.