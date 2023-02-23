يلا شوت.. مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر الدوري الأوروبي اليوم.. YALLA SHOOT

يحل نادي برشلونة الإسباني ضيفًا ثقيلًا على نظيره الإنجليزي مانشستر يونايتد في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الخميس 23-2-2023، على ملعب أولد ترافورد، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا. الدوري الأوروبي، الدوري الأوروبي.

وانتهى لقاء الذهاب بين مان يونايتد ضد برشلونة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس الماضي، على ملعب كامب نو، معقل الفريق الكتالوني.

وسجل لماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد وسجل مدافع برشلونة كوندي في مرماه بينما سجل هدفي برشلونة ماركوس ألونسو ورافينيا.

موعد مباراة مان يونايتد ضد برشلونة في الدوري الأوروبي اليوم الخميس 23-2-2023

ينطلق لقاء مان يونايتد ضد برشلونة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة - مصر، 11 بتوقيت مكة المكرمة - السعودية، 12 بتوقيت دبي - أبوظبي - الإمارات.

القنوات الناقلة لـ مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي اليوم الخميس 23-2-2023

مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل الحصري لبطولة الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وتخصص قناة بي إن سبورت beIN Sports 1HD Premium لنقل أحداث مباراة مان يونايتد ضد برشلونة اليوم الخميس 23 فبراير.

قائمة برشلونة ضد مانشستر يونايتد اليوم

حراسة المرمى تير شتيجن- رناو تينياس- إينياكي بينيا. الدفاع أروخو – كريستينسن – ألونسو- جوردي ألبا- إريك جارسيا- بالدي. الوسط بوسكيتس – كيسيه – روبيرتو- دي يونج- كاسادو. الهجوم ليفاندوفسكي- فيران توريس- أنسو فاتي- رافينيا.

من ناحية أخرى، يسعى مانشستر يونايتد لإكمال المهمة أمام برشلونة متصدر الدوري الإسباني، في إياب دور خروج المغلوب من الدوري الأوروبي على ملعب أولد ترافورد.

انتهت مباراة الذهاب على ملعب كامب نو بالتعادل 2-2.

سيكون ليساندرو مارتينيز ومارسيل سابيتزر متاحين لدعم فريق إريك تن هاج، بعد الغياب عن مباراة الذهاب.

هناك أخبار سارة لهاري ماجواير وأنتوني لأن كلاهما مؤهل للمشاركة، بينما عاد سكوت مكتوميناي بعد أن حل بديلًا في الفوز 3-0 على ليستر سيتي.

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أنتوني مارسيال يحرز تقدمًا، حتى لو جاءت المباراة مبكرة للمهاجم الفرنسي.

ولا يزال لاعبا خط الوسط دوني فان دي بيك وكريستيان إريكسن غائبين.

وقال المدرب الهولندي للصحفيين: "لا تزال هناك جلسة تدريب أخرى، لكني أتوقع أن يكون هاري ماجواير وأنتوني جاهزين. مارسيال سيكون غائبا.

وأضاف: "لقد عاد إلى الميدان، لكن ليس من أجل تدريب الفريق. ماذا سنفعل بشكل مختلف؟ سنرى غدا في الميدان ".