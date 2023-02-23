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يلا شوت.. بث مباشر مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم 23-02-2023 في الدوري الأوروبي | البرشا مباشر

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد بث مباشر في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم مساء اليوم الخميس في لقاء العودة بين الفريقين الإنجليزي والإسباني مواجهة القمة والتي تعتبر نهائي مبكر قوي ومثير.

مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر على القناة الناقلة مباشرة تنطلق عقب الأستوديو التحليلي عند الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة مصر وفلسطين والسودان 11 بوقت مكة المكرمة السعودية والعراق وقطر.

ويلتقي الليلة فريقي مانشستر يونايتد الانجليزي وبرشلونة الإسباني على ملعب "الشياطين الحمر" أولد ترافورد في الدوري الأوروبي في إحدى قمم المسابقة القارية ومن المتوقع أن تكون القمة مثيرة لجميع عشاق الكرة.

يذكر أنه وبناء على رغبة جماهير فريق مانشستر يونايتد سيتم إغلاق الموسيقى داخل الأولدترافورد قبل المباراة بـ15 دقيقة ليتسنى للجماهير التشجيع وإثارة الأجواء قبل مواجهة برشلونة من أجل الصعود للدور المقبل.

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الفريقان التقيا في مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على ملعب الكاتلوني "كامب نو" لحساب بطولة الدوري الأوروبي حيث شهدت المباراة اثارة كبيرة ووصفت بأنها من أقوى لقاءات هذا العام.

وشهدت قائمة برشلونة لمواجهة مانشستر يونايتد عدة غيابات أبرزها النجم الفرنسي عثمان ديمبلي بسبب الإصابة، والجوهرة الصاعدة بيدري بداعي الإصابة، بالإضافة إلى اللاعب الشاب جافي نتيجة تراكم الإنذارات.

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مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر في الدوري الأوروبي اليوم.. يلا شوت

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

مباراة برشلونة واليونايتد بث مباشر تبث مباشرة الساعة العاشرة والحادية عشر بتوقيت مصر السعودية على الترتيب وتأتيكم على القناة الناقلة بي ان سبورت ومواقع يلا شوت بث المباريات تعليق المعلق عصام الشوالي.

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