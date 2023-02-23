رابط مشاهدة مباراة برشلونة مباشرة

ينطلق بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة في العاشرة مساء اليوم الخميس،LIVE مشاهدة مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد بث مباشر تعليق عصام الشوالي.. يهتم محبو الساحرة المستديرة وعشاق كرة القدم العالمية، بمعرفة كيفية مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة في الدوري الأوروبي اليوم، وذلك فى إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي، وسط طموحات وأحلام الفريقين بتحقيق الفوز والتأهل لدور قبل النهائي، وحصد بطولة جديدة تضاف إلى دولاب بطولات كلا منهم.رابط مشاهدة مباراة برشلونة مباشرة، في المباراة التي تقام على ملعب "أولد ترافورد"، في إياب ملحق دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

LIVE مشاهدة مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد بث مباشر تعليق عصام الشوالي.. رابط مشاهدة مباراة برشلونة مباشرة

وكانت مباراة الذهاب بين مانشستر يونايتد وبرشلونة على ملعب "كامب نو" بإسبانيا، انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2،LIVE مشاهدة مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد بث مباشر تعليق عصام الشوالي.. رابط مشاهدة مباراة برشلونة مباشرة

ويمكن مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة في الدوري الأوروبي، عن طريق مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، والتي أعلنت عنه إذاعتها جميع مباريات الدوري الأوروبي بشكل حصري.

وأعلنت قناة بي إن سبورتس إذاعة مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة عبر قناة beIN SPORTS Premium HD1 بصوت المعلق عصام الشوالي.

كما يمكن مشاهدة مباراة برشلونة ويونايتد في الدوري الأوروبي من خلال البث المباشر عبر الإنترنت.

ويسعى مانشستر يونايتد إلى الفوز من أجل التأهل إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي، ولكنه سيصطدم برغبة برشلونة في التأهل أيضا للدور القادم.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: ديوجو دالوت، رافايل فاران، مالاسيا، لوك شاو

خط الوسط: كاسيميرو، فريد، برونو فيرنانديز

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، فيجهورست، جادون سانشو

تشكيل برشلونة المتوقع:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: بالدي - رونالد أراوخو - أندرياس كريستينسن - جول كوندي

الوسط: فرانك كيسي - فرينكي دي يونج - بوسكيتس

الهجوم: رافينيا - روبيرت ليفاندوفسكي - فاتي

LIVE مشاهدة مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد بث مباشر تعليق عصام الشوالي.. رابط مشاهدة مباراة برشلونة مباشرة

وتأهل مانشستر يونايتد للملحق بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته خلف ريال سوسيداد، في المقابل هبط برشلونة للدوري الأوروبي من دوري أبطال أوروبا بعد خروجه من دور المجموعات.

وتواجه الفريقان في 14 مباراة من قبل، وكان الفوز من نصيب برشلونة في 6 مواجهات، مقابل 3 لمانشستر يونايتد، مع التعادل في 5 مناسبات.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وسوف تذاع عبر قناة beIN sports 1 HD premium.