مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر يلا شوت

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يلا شوت YALAA SOOT مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر || HD برشلونة ضد مانشستر يونايتد

ينطلق لقاء برشلونة الإسباني ويونايتد على ملعب استاد أولد ترافورد اليوم، فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

بطاقة مبارةمانشستر يونايتد وبرشلونة اليوم

مانشستر يونايتد Vs برشلونة.

البطولة: الدوري الأوروبي (دور الإقصائيات – مباراة إياب).

القنوات الناقلة: beIN Sports Premium 1.

الملعب: اولدترافورد.

المعلق: عصام الشوالي.

نتيجة مباراة الذهاب: برشلونة (2-2) مانشستر يونايتد.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة اليوم

23 فبراير 2023

موعد المباراة:

11:0 مساءًا بتوقيت السعودية.

10:0 مساءًا بتوقيت مصر.

11:0 مساءًا بتوقيت فلسطين.

11:0 مساءًا بتوقيت الأردن.

11:0 مساءًا بتوقيت سوريا.

11:0 مساءًا بتوقيت لبنان.



11:0 مساءًا بتوقيت العراق.

10:0 مساءًا بتوقيت السودان.

11:0 مساءًا بتوقيت اليمن.

10:0 مساءًا بتوقيت ليبيا.

9:0 مساءًا بتوقيت تونس.

9:0 مساءًا بتوقيت الجزائر.

8:0 مساءًا بتوقيت المغرب.

12:0 مساءًا بتوقيت الإمارات.

11:0 مساءًا بتوقيت البحرين.

12:0 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

11:0 مساءًا بتوقيت الكويت.

11:0 مساءًا بتوقيت قطر.

8:0 مساءًا بتوقيت موريتانيا.

11:0 مساءًا بتوقيت جزر القمر.

8:0 مساءًا بتوقيت غرينتش GMT.