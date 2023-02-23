يلا شوت الدوري الأوروبي| مشاهدة مباراة نادي برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم Yalla shoot يوتيوب

تبث مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2022/2023 الأكثر بحثًا على محركات جوجل، حيث ستبدأ متعة كرة القدم المتوقعة هذا المساء، بين مانشستر يونايتد وبرشلونة، لتحديد التأهل لـ الجولة القادمة من منافسات كأس الاتحاد الأوروبي.

حرصًا على قناة الفجر الرياضي، لنشر أخبار كرة القدم العالمية، نستعرض معكم في هذا التقرير موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد، وتردد القنوات المفتوحة التي تبث المباراة، بالإضافة إلى التشكيل المتوقع لكل فريق.

مشاهدة مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

سيكون فريق برشلونة الأول لكرة القدم ضيفًا ثقيلًا على ملعب أولد ترافورد، عندما يواجه مانشستر يونايتد، في إياب دور الـ16 من مسابقات الدوري الأوروبي 2022/2023.

سيكون فريق برشلونة الأول لكرة القدم ضيفًا ثقيلًا على ملعب أولد ترافورد، عندما يواجه مانشستر يونايتد، في إياب دور الـ16 من مسابقات الدوري الأوروبي 2022/2023.

تم تحديد موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد، مساء اليوم الخميس الموافق 23 فبراير، على أن يبدأ مسار اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة. بتوقيت مكة المكرمة، وثاني عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 كان حاسمًا في مباراة الذهاب بين مانشستر يونايتد وبرشلونة، الأمر الذي جعل بطاقة التأهل إلى جولة الأسعار النهائية تعتمد على نتيجة لقاء الليلة بين برشلونة ومانشستر يونايتد.

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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر

تعتبر مجموعة قنوات بين سبورت القطرية، هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باعتبارها الجهة المتعاقدة على بث مباشر مباريات الدوري الأوروبي 2022/2023، وكذلك جميع المسابقات الخاصة بكرة القدم الأوروبية.

وينقل لقاء مان يونايتد ضد برشلونة بشكل خاص عبر قناتها beIN sports 1 HD premium، والذي جاء ترددها كما هو موضح في الجدول التالي:

تردد قناة beIN sports 1 HD premium قمر صناعي: نايل سات التردد: 11013 الاستقطاب: أفقي الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 تردد الموجة 8PSK

وكذلك هناك بعض القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد، من خلال مجموعة من الأقمار الصناعية، ولكن هذه القنوات تحتاج في أحيان كثيرة، الذهاب إلى متخصص فني، لتشغيلها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفيما يلي تردد 4 قنوات مجانية لمشاهدة مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد:

قناة Iran TV3 قناة AZ TV القمر الصناعي: Intelsat 902 التردد:11555 معدل الاستقطاب: عمودي معدل الترميز:30000 معامل تصحيح الخطأ:4/3 القمر الصناعي: AzerSpace 46°E التردد: 11169 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 20400 معامل تصحيح الخطأ: 6/5

قناة 3 Sport قناة TVi Portugal القمر الصناعي: Afghan sat 1 التردد: 11293 معامل الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 6/5 القمر الصناعي: Hispasat التردد: 12322 معامل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تشكيل مانشستر يونايتد ضد برشلونة

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد برشلونة، كالتالي:

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: بيساكا، فاران، ليساندرو مارتينيز، لوك شاو.

خط الوسط: كاسيميرو، فريد، برونو فرنانديز.

خط الهجوم: فيجورست، راشفورد، سانشو.

تشكيل برشلونة ضد مانشستر يونايتد

فيما يتوقع أن يختار تشافي هيرنانديز، تشكيل برشلونة ضد مانشستر يونايتد، كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: أراخو، كوندي، ألونسو، ألابا.

خط الوسط: بوسكيتس، دي يونج، كيسيه.

خط الهجوم: رافينها، ليفاندوفسكي، فاتي.

وتعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد، الأمل الأخير لجماهير كل فريق، حيث إن نتيجة مباراة الذهاب والإياب مجتمعة ستحسم بطاقة الصعود إلى الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي 2022/2023، فيما يعود الفريق الخاسر، إلى منافساته المحلية، سواء في الدوري الإنجليزي، أو الدوري الإسباني.

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كما تتشابه الظروف الفنية، لفريقي البرسا والمان يونايتد، حيث العودة من بعيد إلى المنافسات المختلفة من جديد، وكذلك القيادة الفنية الشابة، سواء المتمثلة في تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الكتالوني، أو إريك تين هاج المدير الفني للشياطين الحمراء.