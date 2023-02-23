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Yalaa Soot يلا شوت بث مباشر مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد.. حصري لايف مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد جودة عالية

Yalaa Soot يلا شوت بث مباشر مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد.. حصري لايف مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد جودة عالية يسعى مانشستر يونايتد إلى الفوز من أجل التأهل إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي، ولكنه سيصطدم برغبة برشلونة في التأهل أيضا للدور القادم.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: ديوجو دالوت، رافايل فاران، مالاسيا، لوك شاو

خط الوسط: كاسيميرو، فريد، برونو فيرنانديز

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، فيجهورست، جادون سانشو

تشكيل برشلونة المتوقع:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: بالدي – رونالد أراوخو – أندرياس كريستينسن – جول كوندي

الوسط: فرانك كيسي – فرينكي دي يونج – بوسكيتس

الهجوم: رافينيا – روبيرت ليفاندوفسكي – فاتي

Yalaa Soot يلا شوت بث مباشر مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد.. حصري لايف مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد جودة عالية

وتأهل مانشستر يونايتد للملحق بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته خلف ريال سوسيداد، في المقابل هبط برشلونة للدوري الأوروبي من دوري أبطال أوروبا بعد خروجه من دور المجموعات.

وتواجه الفريقان في 14 مباراة من قبل، وكان الفوز من نصيب برشلونة في 6 مواجهات، مقابل 3 لمانشستر يونايتد، مع التعادل في 5 مناسبات.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وسوف تذاع عبر قناة beIN sports 1 HD premium.

يحل برشلونة ضيفًا على مانشستر يونايتد، في المباراة التي يستضيفها ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من الدوري الأوروبي.

وسقط برشلونة في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، أمام مانشستر يونايتد في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين، على ملعب "كامب نو".

مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي بث مباشر

تنطلق مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر، في إياب دور الستة عشر من الدوري الأوروبي، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، والثانية عشر بتوقيت الإمارات.

مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي بث مباشر

تذاع مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر، في إياب دور الستة عشر من الدوري الأوروبي، عبر قناة بي إن سبورت.