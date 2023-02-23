مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد برشلونة

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد برشلونة (0-0) بث مباشر لحظة بلحظة دوري ابطال اوروبا Yalaa Soot youtube، مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد تحظة باهتمام كبير وعريض من قبل عشاق برشلونة ومانشستر يونايتد لمشاهدة هذه المباراة، كون هاذين الفريقين من أكثر الفرق في العالم التي لها شعبية جماهيرية في خاصة لدي القارة الاسيوية والاوروبية والافريقية، لهذا ستكون مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد مباشر في الدوري الاوروبي محط مشاهدة ومتابعة من قبل عشاق برشلونة ومانشستر يونايتد في العالم العربي ودول بلاد الشام وبلاد الخليج بشكل خاص، ومشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد المنقولة عبر شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية 2023، وستكون عبر قناة beIN Sports 1 HD Premiumبتعليق عصام الشوالي، فيما سيكون حكم مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد مباشر في الدوري الاوروبي الحكم: كليمون توربان وفقًا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

Yalaa Soot youtubeمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد برشلونة (0-0) بث مباشر لحظة بلحظة دوري ابطال اوروبا

يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثالث بحصيلة نقاط 46 نقطة وتفصله عن المتصدر مانشستر سيتي فقط خمس نقاط الأمر الذي زاد حماس يونايتد على غير عادة. أما فريق برشلونة الأسكوري فتصدر ترتيب الدوري الاسباني بفارق 8 عن ريال مدريد الأمر الذي أدى إلى تزايد أدائه لنيل اللقب من خلال الأداء الأسطوري للاعبي البرشا في هذا الدوري.

ويدخل برشلونة مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي بسجل خال من الهزائم في آخر 18 مباراة خاضها في كل المسابقات، آخرها الفوز على قادش بهدفين دون رد في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة

تنطلق فعاليات مواجهة مانشستر يونايتد وبرشلونة عند حلول الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة يوم غدًا الخميس الموافق الثالث والعشرين من شهر فبراير للعام الجاري 2023.

Yalaa Soot youtubeمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد برشلونة (0-0) بث مباشر لحظة بلحظة دوري ابطال اوروبا

تقام مباراة العودة بين Yalaa Soot youtubeمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد برشلونة (0-0) بث مباشر لحظة بلحظة دوري ابطال اوروبا في ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي مساء الغد الموافق الخميس 23-2 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والتي ستوافق الساعة التاسعة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، والساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الثانية عشر بتوقيت الإمارات وقطر.

معلق مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة في الدوري الأوروبي

التونسي عصام الشوالي سيقوم بالتعليق والوصف التفصيلي لأحداث مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة في بطولة الدوري الأوروبي.

مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي بث مباشر

من المتوقع أن يبدأ برشلونة مباراة مانشستر يونايتد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي - أراوخو- كريستينسن - بالدي.

خط الوسط: كيسي - فرينكي دي يونج - سيرجي روبرتو.

خط الهجوم: رافينيا دياز - روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس.

مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي بث مباشر

من المتوقع أن يبدأ مانشستر يونايتد مباراة برشلونة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: لوك شاو - ليساندرو مارتينيز - رافائيل فاران - ديوجو دالوت.

خط الوسط: كاسيميرو - سابيتزر - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - فوت فيجورست - جادون سانشو.