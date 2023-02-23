مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد يلا شوت | مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد مباشر hd | بث مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد كورة ستار

ويأمل مان يونايتد في الفوز بمباراة التأهل إلى ربع النهائي، بعد تعادل في ذهاب كامب نو بهدفين لكل منهما. وسجل الشياطين الحمر هدفا ماركوس راشفورد وكوندي في مرماه بينما سجل برشلونة ماركوس ألونسو ورافينيا.

في الوقت الذي يسعى فيه برشلونة للفوز بهذه المباراة، لمواصلة رحلته نحو اللقب، بعد تعادله في مباراة الذهاب.

وكان الفريقان قد التقيا سابقا في 14 مباراة، فاز برشلونة 6 مباريات، بينما فاز مانشستر يونايتد بثلاث مباريات، وحسم التعادل 5 مباريات كان آخرها ذهاب النسخة الحالية من الدوري الأوروبي.

تمكن برشلونة من انتزاع لقب دوري أبطال أوروبا مرتين من مانشستر يونايتد بفوزه عليه في المباراة النهائية في نسختي 2009 و2011.

وكان برشلونة قد حقق سابقًا فوزًا واحدًا، على مانشستر يونايتد في إنجلترا، في تاريخ بطولات أوروبا، في ذهاب ربع نهائي 2019، في دوري أبطال أوروبا.

لم يحقق مانشستر يونايتد أي انتصار على برشلونة منذ فوزه بهدف بول سكولز في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2008، في عقدة عمرها 13 عامًا، وبعدها خسر يونايتد آخر 4 مباريات.

وسجل لاعبو برشلونة 24 هدفا في مرمى مانشستر يونايتد فيما استقبلت شباكه 15 هدفا.

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تاريخ مواجهات برشلونة ضد مانشستر يونايتد

وكانت المباراة الأولى بين الفريقين عام 1984 في ذهاب ربع نهائي كأس الكؤوس الأوروبية، حيث فاز برشلونة بالمباراة الأولى بهدفين دون رد، وفاز مانشستر يونايتد في مباراة الإياب بثلاثة أهداف.

التقى الفريقان مرة أخرى في نهائي كأس الكؤوس لعام 1991، وفاز مانشستر يونايتد 3-1.

وتجددت المواجهة عام 1994، في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وفاز برشلونة بالمباراة الأولى بنتيجة 4-0، وانتهت المباراة الثانية على ملعب أولد ترافورد بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

التقيا مرة أخرى في مرحلة المجموعات من بطولة الكؤوس الأوروبية عام 1998، وانتهت مباراة الذهاب والإياب بنتيجة واحدة، وتعادل إيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما.

التقى الفريقان في موسم 2007-2008 في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وانتهت مباراة الذهاب في كامب نو بالتعادل السلبي، وفاز يونايتد بمباراة الإياب على أرضه، بهدف دون رد.

فاز برشلونة بدوري أبطال أوروبا مرتين على حساب مانشستر يونايتد موسم 2008-2009 بفوزه بثنائية نظيفة، وموسم 2010-2011 بالفوز 3-1.

التقى الفريقان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019، وفاز برشلونة بمباراة الذهاب 3-0 ومباراة الإياب 1-0.