لايف مباشر برشلونة ومانشستر يونايتد

مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد Yalaa Soot بث مباراة beINSPORTS برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم | لايف مباشر برشلونة ومانشستر يونايتد يعتقد بعض مشجعي برشلونة أن مباراة ذهاب الفريق الكتالوني في مرحلة خروج المغلوب في الدوري الأوروبي ضد مانشستر يونايتد على ملعب كامب نو كانت أفضل من جميع مباريات الذهاب من الدور السادس عشر من دوري أبطال أوروبا.

على الرغم من أن دوري أبطال أوروبا هو أقدم مسابقة في القارة العجوز، يعتقد الكتالونيون أن مباراة برشلونة والشياطين الحمر في الكامب نو كانت أفضل من مباريات الأسبوعين الماضيين في دوري الأبطال من حيث التقنية والتكتيكات. مستوى

كانت المباراة بين برشلونة ويونايتد معروفة بالفعل بإثارة كبيرة، وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، بحيث تم تأجيل التأهل لمباراة الإياب على ملعب أولد ترافورد.

Yalaa Soot بث مباراة beINSPORTS برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم | لايف مباشر برشلونة ومانشستر يونايتد

يستضيف نادي مانشستر يونايتد نظيرة برشلونة على أرضية اولد ترافورد في مباراة قمة دور خروج المغلوب لبطولة الدوري الأوروبي 2022-2023، حيث ستنطلق احداث اللقاء اليوم الخميس 23 فبراير 2023، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة، والساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر.

مواجهة برشلونة ومانشستر يونايتد ستكون الثانية في اقل من أسبوع، بعد ان التقى الفريقين على أرضية الكامب نو في دور ذهاب خروج المغلوب، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، وبالتالي فان مواجهة اليوم في الإياب ستكون الحاسمة من اجل تحديد هوية المتأهل إلى الدور السادس عشر، ويحتاج كل فريق إلى الفوز من اجل ضمان التأهل، فيما سيلجأ الفريقين إلى ركلات الترجيح في حالة كانت نتيجة المباراة هي التعادل.

ويشارك نادي برشلونة في بطولة الدوري الأوروبي بعد ان احتل المركز الثالث في دور المجموعات من بطولة دوري الابطال، ليغادر البطولة الأكبر من الباب الخلفي، ويأمل النادي الكتالوني في تعويض جماهيره والتأهل إلى الدور السادس عشر من بطولة الدوري الأوروبي.

Yalaa Soot بث مباراة beINSPORTS برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم | لايف مباشر برشلونة ومانشستر يونايتد

فيما تأهل نادي مانشستر يونايتد لهذا الدور، بعد احتلال وصافة المجموعة الخامسة خلف ريال سوسيداد، وقد تغير شكل الشياطين الحمر بشكل كامل خصوصا بعد مغادرة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الفريق قبل شهرين نحو النصر السعودي.

نجح برشلونة في تسجيل هدف التقدم عبر ماركوس ألونسو الذي تلقى كرة عرضية من الطرف الأيمن عبر زميله رافينيا وسدد بالرأس في شباك دي خيا في الدقيقة 50.

وأتى التعادل سريعا من الضيوف، عبر ماركوس راشفورد الذي تلقى تمريرة من فريد وأرسل قذيفة أرضية لم يستطع تير شتيجن إيقافها في الدقيقة 52.

ولم تنتهي مغامرة الشياطين عند هذا الحد، بل وتقدموا في النتيجة بهدف بالخطأ من جوليس كوندي، حيث أرسل راشفورد كرة عرضية اصطدمت بالمدافع الفرنسي وسكنت الشباك.

ولكن رافينيا جناح برشلونة، نجح في اقتناص هدف التعادل للبلوجرانا في الدقيقة 76، حيث أراد إرسال كرة عرضية باتجاه ليفاندوفسكي لكنها باغتت الحارس دي خيا وسكنت الشباك.

Yalaa Soot بث مباراة beINSPORTS برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم | لايف مباشر برشلونة ومانشستر يونايتد

لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 2-2، ويتأجل الحسم لموقعة الإياب في معقل الشياطين الحمر يوم الخميس المقبل.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة مباشر

وسيتم نقل مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم على قناة بي ان سبورت الرياضية الأولى بتعليق عصام الشوالي. كما يمكنك مشاهدة كافة مباريات اليوم بث مباشر على كورة بلس kora pluse .

يذكر أن أخر مواجهة جمعت الفريقين كانت في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا عام 2019، وقد انتهت تلك المواجهة بفوز النادي الكتالوني بثلاثة اهداف نظيفة، سجل ثنائيه منها النجم ليونيل ميسي الراحل إلى باريس سان جيرمان.

تشكيلة نادي برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى تير شتيجن

خط الدفاع كوندي – أراوخو – ألونسو – ألبا

خط الوسط بيدري – دي يونج – كيسي – جافي

وخط الهجوم رافينيا – ليفاندوفسكي

تشكيلة نادي مانشستر يونايتد المتوقعة في مباراة اليوم

دي خيا – مالاسيا – شاو – فاران – وان بيساكا – فريد – كاسيميرو – راشفورد – فيرنانديز – سانشو – فيجهورست

تفاصيل مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد