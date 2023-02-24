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البورصة اليابانية تحقق أكبر قفزة في شهر بفضل أسهم الرقائق

الاقتصاد
بوابة الفجر

 


سجل المؤشر نيكي الياباني أكبر قفزة له في شهر في جلسة الجمعة 24 فبراير شباط، متعافيًا من أدنى مستوى له خلال شهر الذي بلغه في الجلسة السابقة مع ارتفاع الأسهم المرتبطة بالرقائق ودعم محافظ بنك اليابان القادم لسياسة التيسير النقدي الحالية.
             
وأنهى المؤشر اليوم مرتفعًا 1.29% إلى 27453.48 نقطة. وكان نيكي قد انخفض إلى أدنى مستوى منذ 23 يناير كانون الثاني عند 27046.08 نقطة يوم الأربعاء.
             
وكانت الأسواق اليابانية مغلقة أمس الخميس بمناسبة عطلة وطنية.
             
وساهم عملاقا صناعة طوكيو إلكترون وأدفانتست بما يقرب من نصف إجمالي مكاسب المؤشر نيكي البالغة 349 نقطة.

كان سهم أدفانتست هو الأفضل أداء إذ ارتفع 8.22%، يليه سهم طوكيو إلكترون بنسبة 7.13%، بعد أن قالت نظيرتهما الأميركية نفيديا إن المبيعات ربع السنوية أفضل من المتوقع.
             
وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.67% إلى 1.986.43 نقطة.
             
وبدأ كازو أويدا المرشح لمنصب محافظ بنك اليابان الإدلاء بإفادته أمام البرلمان لعدة ساعات، قائلا إن السياسة الحالية للبنك المركزي  "مناسبة" و"ضرورية".
             
وفي وقت سابق اليوم، أظهرت بيانات أن تضخم أسعار المستهلكين في اليابان بلغ أعلى مستوى له في 41 عاما في يناير كانون الثاني.

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