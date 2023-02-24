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أوكرانيا تصدر ورقة نقدية في الذكرى السنوية للحرب الروسية

الاقتصاد
بوابة الفجر

كشف البنك المركزي الأوكراني الخميس 23 فبراير شباط، عن ورقة نقدية تذكارية جديدة في الذكرى السنوية الأولى للحرب الروسية الأوكرانية، حيث يظهر على إحدى الجوانب من الورقة 3 جنود يرفعون العلم الأوكراني، أما على الجانب الآخر من الورقة النقدية فئة 20 هريفنيا والتي تعادل حاليًا نحو 0.54 دولار، تظهر صورة يدين مقيدتين بشريط.

وقال أندريه بيشني، محافظ البنك المركزي الأوكراني خلال عرض تقديمي في كييف:

"في الذكرى السنوية للحرب، قررنا إطلاق ورقة نقدية تذكارية تصوّر عامًا من المشاعر والأنماط والمحتوى والأشياء المميزة".

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