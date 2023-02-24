جدول مباريات اليوم الجمعة 24/2/2023 والقنوات الناقلة

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جدول مباريات اليوم
جدول مباريات اليوم

جدول مباريات اليوم، عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع العديد من المباريات القوية والحاسمة في مختلف المسابقات وعلى ملاعب العالم المختلفة، ولعل أبرزها مواجهات الدوري الإنجليزي ودوري أبطال إفريقيا والدوريين الفرنسي والألماني.

جدول مباريات اليوم

ويتضمن جدول مباريات اليوم الجمعة الموافق الـ24 من فبراير 2023، عددًا من المباريات على رأسها مواجهات دوري أبطال إفريقيا مصل مباراة القطن بطل الكاميرون أمام نظيره الهلال السوداني، فيما يلتقي فولهام  نظيره ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي.

وترصد "بوابة الفجر" لروادها الكرام جدول مباريات اليوم الجمعة 24 فبراير 2023 في السطور التالية:

جدول مباريات اليوم في دوري أبطال إفريقيا

مباراة المريخ السوداني وشباب بلوزداد

يلتقي فريق المريخ السوداني نظيره شباب بلوزداد اليوم الجمعة في الثالثة عصرا بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، وتنقل المباراة عبر قناة.beIN Sports 4 HD

مباراة القطن الكاميروني والهلال السوداني

وتحظى مباراة القطن الكاميروني والهلال السوداني بأهمية كبيرة، حيث يلعب الفريقين من المجموعة الثانية التي تضم الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، وتنطلق في السادسة مساء وتنقل عبر قناة.beIN Sports 4 HD

مباراة الوداد وبيترو أتلتيكو

تنطلق مباراة الوداد المغربى وبيترو أتلتيكو في مام الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 4 HD.

جدول مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي 

وفي العاشرة مساء يلقي فريق فولهام أمام نظيرهوولفرهامبتون وتنقل المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium .

جدول مباريات اليوم في الدوري الإسباني 

مباراة إلتشي ضد ريال بيتيس في الساعة 10 مساء على قناة.beIN Sports 1 HD

جدول مباريات اليوم في الدوري الألماني 

ماينز وبوروسيا مونشنجلادباخ في تمام الساعة 9:30 مساء           

جدول مباريات اليوم في الدوري الفرنسي 

مباراة ليل وستاد بريست 29 – الساعة 10 مساء

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