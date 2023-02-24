تهاني يوم الجمعة أجمل رسائل وصور للتهنئة يوم الجمعة pinterest

أجمل رسائل وصور للتهنئة يوم الجمعة

تهاني يوم الجمعة أجمل رسائل وصور للتهنئة يوم الجمعة يعتبر يوم الجمعة من أفضل الأيام عند الله تعالى، وعلى المسلمين أن يكرموا هذا اليوم ويستفيدوا منه بالتقرب إلى الله، كما يتبادل المسلمون جمعة مباركة 2023 مع بعضهم البعض لأن الله جعلها يوم وليمة لهم..

ومن العبادات التي تقرب الإنسان من ربه يوم الجمعة قراءة سورة الكهف، والتقرب إلى الله بالدعاء، والإكثار من الدعاء على النبي صلى الله عليه وسلم.

رسائل الجمعة مكتوبة، رسائل جمعة مباركة، حيث نضع بين أيديكم مجموعة من العبارات والرسائل مكتوبة للتهنئة بيوم الجمعة من أجل إرسالها للأصدقاء والأحباء عبر فيسبوك وواتس آب ومن خلال المجموعات وتبادل التهاني بيوم جمعة مباركة كل اسبوع.

تهاني يوم الجمعة

يوم الجمعة هو يوم فضيل مبارك، فيه يجتمع المسلمون على الطاعات والتقرب من الله عز وجل بالذكر والدعاء فهو من الأيام المميزة التي تختلف عن باقي ايام الاسبوع وأهم ما يجعل اليوم مميز ليس فقط القيام بالطاعات بل تذكير الاخرين بها لذا جمعنا لكم مجموعة من أفضل رسائل يوم الجمعة وهي كالأتي:

اللهم اطو صفحات يوم الجمعة هذه بيضاء نقية دون سيئات، وأن تغفر لنا فيها ذنوبنا وأخطاءنا، وتجاوز عن زلاتنا، وأجب فيها دعاءنا.

أسأل الله ربي وربكم في هذه الجمعة أن يملأ نفوسكم بالطاعة والراحة، ويغمر قلوبكم بالرضا بما قسمه لكم، ويرضى عن جميع أعمالكم.

أروع القلوب هي القلوب التي تخاف الله، وأجمل الكلام ذكر الله سبحانه وتعالى، وأنقى وأطهر حب هو حب الله.

إذا اقتربت شمس يوم الجمعة إلى أن تغيب، وجلست تدعو لكل حبيب وقريب، فاجعل لي يا الله من كل دعاء نصيب.

إلهي اختم يوم الجمعة هذا بالمغفرة الواسعة، وبدعاء مستجاب، وجنة بلا عذاب.

أسأل الله لي ولكم في هذه الساعة المباركة حسنات تتزايد وتتكاثر، وسيئات تتلاشى وتتناثر، وهمومًا تتطاير.

جمعة مباركة صباح الخير

يا من بيده كل مقاليد ومفاتيح الأمور، والخير كله، أجعل لنا يا رب في هذا اليوم لي ولأحبتي دعوة مستجابة لا ترد، ونسمة هواء تزيح همومهم، وفي كل لحظة طاعة، جمعة مباركة.

أسأل الله تعالى لكم في يوم الجمعة أن يجعل في بسمتكم سعادة، وفي سكوتكم عبادة، وفي رزقكم زيادة، جمعة مباركة.

أجمل رسائل وصور للتهنئة يوم الجمعة

يا رب في يوم الجمعة وعدت عبادك بقبول دعواتهم فيه لذلك سأدعوا لقلب قريب لقلبي: اللهم ارزقه ما يريد، وارزق قلبه ما يريد، واجعله لك كما تريد، اللهم قدِّر له ذلك قبل أن تأذن لشمس الجمعة بالمغيب.

صبحك المولى برضوانه، وبلّغك عفوه وغفرانه، وجعلك من السابقين إلى روضات جناته وأكرمك بالنظر في سبحات وجهه ونورانه، وأسعدك كما يسعد الشهيد بصحبة أهَلْه وخلّانه، صباح الخير والطاعة

يفوح بعطر الفل وريحانه.

يفوح بعطر الفل وريحانه. من القلب إلى القلب كل جمعة وأنت إلى الرحمن أقرب، كل جمعة وصحائف أعمالك بالحسنات أثقل، كل جمعة وهمّتك للجنة أكبر.

اللهم صبحهم بما يسرهم، وكفّ عنهم ما يضرّهم، ويسر لهم دروبهم، ونوّر بنورك يومهم.

اللهم يا من أنزلت من سمائك مطرًا وأخرجت من أرضك شجرًا افتح باب رزقك وتوفيقك لأحبتي، واجعل من نور وجهك الكريم مصباحًا يضيء الدرب لقارئ رسالتي، وبارك الله جمعتك وسائر أيامك.

تهاني يوم الجمعة أجمل رسائل وصور للتهنئة يوم الجمعة مسجات أدعية ليوم الجمعة

لم يرد في السنة النبوية نص مخصص للدعاء في يوم الجمعة، إلا أنّه يمكن الدعاء بما شاء الشخص، ومن هذه الأدعية:

بشعور يألفه قلبي، ونفوس تحبها نفسي، في مساء هذا اليوم اسأل الله جنة عرضها السموات والأرض وأن يجعل أحبتي مخلدون فيها وأدعو الله أن يرزقكم رزقًا تقرّ أعينكم به، ويبشركم بشرى خير لم تخطر لكم على البال، ويشفي مرضاكم ويوفقنا وإياكم لطاعته ورضاه إن شاء الله جمعه مباركة طيبة.

أروع القلوب قلب يخشى الله وأجمل الكلام ذكر الله، وأنقى الحب، الحب في الله، جمعة مباركة.

جعلكم اللهُ للوفاء بابًا، وللسعادة أسبابًا، وأسعد نفوسكم الطيبة ووهبكم الحياة الرغيدة السعيدة المليئة بالعبادة والطاعات والخيرات والمسرّات وأغدق عليكم من الخيرات، وسلمكم من الهموم والنكبات، والغموم والحسرات، وفرج عنكم الكربات، وقضى لكم الحاجات وشملني معكم إنه سميع مجيب الدعوات، أسعد الله أوقاتكم بالخير، وجمعة مباركة.

أحلى ما في الجمعة، أحبة لي في الله يقرؤوا رسالتي فيبتسموا، ويصلوا على النبي ويسلموا، ويرددوا: اللهم اغفر لي ولأحبتي، وأدخلنا في رحمتك يا أرحم الراحمين.

أسأل الله العظيم لكم من السعادة ما يمحو الأحزان، ومن اليقين ما يزيد الإيمان، ومن الصحة ما يعافي الأبدان وأسكنكم ومحبيكم فسيح الجنان، وغفر الله لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم، وجعلنا وإياكم من سعداء الدنيا والآخرة، حفظكم الله وجمعة مباركة.

اللهم اغفر له في هذه الجمعة المباركة كل شيء، وأعطه في الجنة من كل شيء، يا حي يا قيوم.

اللهم في هذا اليوم المبارك، اجعله لأعز الناس عندي، يومًا مباركًا، فيه الدعوة لا ترد، وهبه رزقًا لا يعد، وافتح له باب في الجنة لا يسد.

ذكر الله أثقل شيء في الميزان، وأحب شيء للرحمن، وأجمل سعي للإنسان، فليكن ذكر الله نور جمعتك وكل أيامك.

تهب نسائم الإجابة في كل جمعة فأتذكر من نقشت على قلبي مودته، من سكن فؤادي وزاد شوقي لرؤيته، من تمنيت كل خير وسعادة له، فأدعو الله أن يغفر له ويحفظه وييسر له أمره كله.

عطر الله جمعتك برياحين الجنة، وظللك بأغصان بساتينها، وسقاك من زلال كوثرها، وجعلك من المغتنمين لوقتها.

اللهم اجعل قلوبنا خزائن توحيدك، واجعل ألسنتنا مفاتيح تمجيدك، وجوارحنا خدم طاعتك، لأنه لا عز إلّا في الذل لك، ولا أمن إلّا في الخوف منك، ولا راحة إلّا في الرضى بقسمتك، جمعة مباركة.

إذا مالت شمس الجمعة إلى المغيب، وجلست تدعو لكل حبيب، فاجعل لي من الدعاء نصيب، جمعة مباركة.

قد تشغلنا الدنيا وزينتها، لكن يبقى القلب يذكركم، وتبقى العين متلهفة لرؤيتكم، ويبقى الدعاء في ظهر الغيب لكم، طابت جمعتكم، وتقبل الله طاعتكم.

اللهم هذا يوم الجمعة، أفرح قلبًا نحبه، واغسل حزنه وهمه، واغفر بالدعاء ذنبه.

أسأل الله تعالى في يوم الجمعة لك سعادة تعلو وجهك، ونصرًا يقهر عدوك، وذكرًا يشغل وقتك، وعفوًا يغسل ذنبك، وفرجًا يمحو همك، ورزقًا يقضي دينك.

أسأل الله لي ولك في هذه الساعة حسنات تتكاثر، وسيئات تتناثر، وهموم تتطاير.

ومن شكره على نعمه زاده من فضله، ومن توكل على الله فهو كافيه وحسبه، اللهم طهِّر قلوبنا، واستُر عيوبنا، واغفر ذنوبنا، واشرح صدورنا، واحفظ أحبّتنا، واكفِنا شر مافى الغيب، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وأعمارنا، حفظكـم الله وجمعة مباركة.

ها هي الجمعة أتت وهلت بنورها الوضاء، تحمل الرحمة الإلهية والمغفرة الربانية، فاغسلوا ذنوبكم بطاعته وعبادته، وأدعوه يغفر لكم، ولا تنسونا من دعائكم، جمعة مباركة.

ذكر الله في صباح يوم الجمعة، أسهل ما يقال وأيسر ما يعمل، وأخف ما يحمل، وأجمل ما يفعل.

صباح الأمل بالله، والطمأنينة في ظله، والثقة بما عنده، اللهم اكتب لي ولكم الخير بهذه الجمعة.

اسأل الله لك في هذه الجمعة المباركة سعادةً لا تزول، وقبولًا لا يحول، وجاهًا ليس له أفول، ورزقًا مباركًا كأنه سيول، ومغفرة كاملة يوم المثول وتقوى تحقق كمال القبول.

عطر الله جمعتك برياحين الجنة، وظللك بأغصان بساتينها، وسقاك من زلال كوثرها، وجعلك من المغتنمين لوقتها بكثرة الصلاة على الحبيب المصطفى، التالين لسورة الكهف، الناجين في يوم النفخ والحشر، الثابتين على الحق حتى لقاء حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.

اللهم طهِّر قلوبنا، واستُر عيوبنا، واغفر ذنوبنا، واشرح صدورنا، واحفظ أحبّتنا واشف مريضنا، وارحم موتانا واكفنا شر ما في الغيب، وصلّ الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، جمعه مباركة.

مع نسائم الجمعة الندية، إليكم هذة الهدية، ملأ الله قلبكم بالأنوار وحفطكم من الأخطار، وأسعدكم ما دام الليل والنهار، وجعل حياتكم حياة الصالحين الأبرار.

اللهم اجعلنا ممن يورثون الجنان، ويبشرون بروح وريحان، ورب غير غضبان، جمعة مباركة.

يا رب سخر لأحبتي في هـذه الليلة من حظوظ الدنيا ما لا يخطر ببالهم، واجعلها عونًا لهم على طاعتك، وارزقهم سعادة الدنيا والآخرة حتى تبلغ سعادتھم عنان السماء، جمعة مباركة.

صور للتهنئة يوم الجمعة