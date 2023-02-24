خطوة بخطوة.. رابط الاستعلام عن التقاعد 25 سنة في السعودية

رابط الاستعلام عن التقاعد 25 سنة في السعودية يبحث عنها الكثير من المواطنين الأشقاء بالمملكة العربية السعودية، حيث اجرى مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية عن حدوث بعض التعديلات الجديدة الخاصة بموضوع التقاعد 25 سنة والراتب كامل، وذلك ضمانا لحقوق العاملين فى جميع المؤسسات فى السعودية والحفاظ على حقوقهم طول مدة العمل بعد التقاعد.

وفيما يلي نستعرض معكم خطوات ورابط الاستعلام عن التقاعد 25 سنة في السعودية.

رابط الاستعلام عن التقاعد 25 سنة في السعودية

وعن خطوات ورابط الاستعلام عن التقاعد 25 سنة في السعودية، يمكن للمواطنين الأشقاء بالمملكة اتباع بعض الخطوات البسيطة أن تقوم بعمل استعلام عن راتب التقاعد كل ذلك يتم إلكترونيا من خلال الموقع الرسمى الخاص بالمؤسسة العامة للتقاعد.

قم بتسجيل الدخول إلى موقع المؤسسة العامة للتقاعد.

ثم قم بالضغط على كلمة متقاعد.

ثم قم بالضغط على كلمة خدمة التحقق من التعريف بالمعاش التقاعد.

اختار خانة بدأ الخدمة وقم بالضغط عليها.

قم بكتابة رقم الهوية الوطنية الخاص بك ثم قم بكتابة رقم المرجع الصادر من الخطاب.

قم بوضع رمز التحقق المرئي.

بعد إتمام هذه الخطوات قم بالضغط على كلمة معاينة.

لا يختلف سن التقاعد المبكر للنساء عن سن التقاعد بالنسبة للرجل حيث يتم تصنيف ذلك حسب السن وليس حسب النوع سواء ذكر أو أنثى ويكون ذلك حسب القوانين والأنظمة الخاصة بالدولة حيث أن سن التقاعد للنساء والرجال يكون عند سن ال60 عامًا.

هل يحصل المتقاعد على راتبه كاملا وإذا كان نعم متى يحصل المتقاعد على راتب كامل أجابت المؤسسة على هذه الأسئلة وأكدت على أن الموظف لا يمكن أن يحصل على راتب كاملا بعد التقاعد إلا إذا أتم خدمته لمدة 40 سنة ويتم تطبيق هذا النظام على الرجال والنساء وأيضا يتم تطبيقه على جميع الأشخاص المتواجدين في المملكة العربية السعودية والذين يعملون في الهيئات والأماكن الحكومية.

كم يخصم من راتب المعلم للتقاعد يدور هذا السؤال دائما فى ذهن الكثير من الناس خاصة الأشخاص الذين اقتربوا من سن التقاعد حيث يتم خصم من راتب المعلم للتقاعد حوالى 10٪وذلك تبعا لرواتب المعلمين نساء ورجال.