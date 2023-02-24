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معلومات عن الممثل السوري شادي زيدان بعد رحيله

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الممثل السوري شادي
الممثل السوري شادي زيدان

رحل عن عالمنا اليوم الفنان السوري شادي زيدان شقيق الفنان الكبير أيمن زيدان، وتصدر اسم الراحل شادي زيدان تريندات جوجل في مصر.

كما تصدر اسم الراحل منصات السوشيال ميديا حيث عبر المتابعين عن حزنهم الشديد لوفاة هذا النجم المميز الذي راحل عن عالمنا في ريعان شبابه والذي قدم العديد من الأعمال الرائعة التي تخلدت في ذاكرة الجمهور، ووفيما يلي نستعرض معكم معلومات عن شادي زيدان، بالإضافة إلى سبب الوفاة.

 

معلومات عن شادي زيدان

شادي زيدان ولد في 1 يناير 1974 في دمشق، وقدم العديد من الأعمال الدرامية المميزة منها مسلسل محروس، رجال العز، عائلة ست نجوم، جواد الليل وغيرها من المسلسلات الدرامية.

من هو الفنان شادي زيدان الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بوفاته ؟

وفاة شادي زيدان بعد إصابتة بنزيف في المخ


سبب وفاة شادي زيدان

وعن سبب وفاة شادي زيدان، تناقلت العديد من المواقع الالكترونية والرسمية عن سبب وفاة الفنان الراحل شادي زيدان، ليتسائل الكثير من نشطاء السوشيال ميديا عن سبب وفاة شادي زيدان الذي رحل عن عالمنا ظهر اليوم الجمعة 24 فبراير 2023، ومن المتوقع أن يتم الكشف موعد جنازة الفنان الراحل الذي أفجع خبر وفاته الجمهور الذي تسابق من أجل تقديم التعازي والمواساة لعائلة الفقيد وعلى رأسيهم النجم الكبير أيمن زيدان وشقيقه وائل زيدان.

وكان شادي زيدان قد تعرض لجلطة دماغية خلال تصوير احد اعماله الفنية دخل على اثرها العناية المركزة إلى أن توفي ظهر اليوم، وفي وقت سابق أكدت المصادر أن حالة الراحل كانت في غاية الخطورة وكان شقيقه وائل رمضان قال في تصريحاته الأخيرة ” بطلب من الله شو ما صار يرجعلنا إياه، شو ما كان، أنا رح كون تحت رجليه، وأخواتي كمان تحت رجليه، في سبيل يفتح عيونو ويكون معنا.”

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من هو الفنان شادي زيدان الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بوفاته ؟

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