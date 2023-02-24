موعد مباراة نيجيريا وموزمبيق في أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

نقدم لكم في السطور التالية موعد مباراة نيجيريا وموزمبيق في أمم إفريقيا 2023، كذلك القنوات الناقلة للمباراة، وترتيب مجموعة مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة نيجيريا وموزمبيق في أمم إفريقيا 2023

يلتقي منتخب موزمبيق بنظيره نيجيريا في لقاء الجولة الثالثة والأخير من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة، والتي يتنافس بها منتخب مصر للشباب، حيث يسعى الثنائي لتحقيق الانتصار وتأمين بطاقة التأهل إلى الدور الثاني من المسابقة.

تقام مباراة موزمبيق ضد نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة، مساء السبت 25 فبراير 2023.

تنطلق مباراة موزمبيق ضد نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

تنطلق مباراة موزمبيق ضد نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة (مجموعة مصر)، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

تنطلق مباراة موزمبيق ضد نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة موزمبيق ضد نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية تحت 20

تنقل مباراة موزمبيق ضد نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة، عبر قناة تايم سبورت الأرضية.

ترتيب مجموعة منتخب مصرللشباب

يحتل منتخب مصر للشباب المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة، من مباراتين، حيث تعادل في اللقاء الأول أمام موزمبيق وخسر أمام نيجيريا في المباراة الثانية.

ويحتل منتخب السنغال المركز الأول برصيد 6 نقاط، فيما يأتي نسور نيجيريا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ورابعًا يتواجد موزمبيق برصيد نقطة واحدة.