صقيع وظاهرة مسيطرة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى الخميس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة لمدة 6 أيام اعتبارا من غد السبت 25 فبراير 2023 وحتى يوم الخميس 2 مارس 2023.

ويسود، خلال هذه الفترة، طقس بارد صباحا، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب الصعيد.

ويسود ليلا طقس بارد على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، وتوجد فرص لتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

ويزيد التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات النهار من الإحساس بالدفء.

طقس السبت 25 فبراير 2023

- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء، على فترات متقطعة.

واعتبارا من يوم الأحد المقبل يوجد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على جميع الأنحاء بقيم تتراوح بين 2 و5 درجات مئوية، ليسود طقس دافئ نهارا بارد ليلا.

حالة الطقس من الأحد حتى الأربعاء

- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- نشاط رياح أحيانا على مناطق من غرب البلاد، على فترات متقطعة.

طقس الخميس 2 مارس 2023

- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- نشاط رياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة.



درجات الحرارة السبت 25 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري (العظمى 21 - الصغرى 13).

- السواحل الشمالية (العظمى 20 - الصغرى 13).

- جنوب سيناء (العظمى 24 - الصغرى 16).

- شمال الصعيد (العظمى 22 - الصغرى 9).

- جنوب الصعيد (العظمى 26 - الصغرى 11).

درجات الحرارة الأحد 26 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري (العظمى 23 - الصغرى 14).

- السواحل الشمالية (العظمى 22 - الصغرى 14).

- جنوب سيناء (العظمى 26 - الصغرى 17).

- شمال الصعيد (العظمى 24 - الصغرى 9).

- جنوب الصعيد (العظمى 27 - الصغرى 12).

درجات الحرارة الإثنين 27 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري (العظمى 26 - الصغرى 14).

- السواحل الشمالية (العظمى 25 - الصغرى 13).

- جنوب سيناء (العظمى 27 - الصغرى 17).

- شمال الصعيد (العظمى 27 - الصغرى 10).

- جنوب الصعيد (العظمى 29 - الصغرى 13).

درجات الحرارة الثلاثاء 28 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري (العظمى 26 - الصغرى 15).

- السواحل الشمالية (العظمى 26 - الصغرى 15).

- جنوب سيناء (العظمى 31 - الصغرى 18).

- شمال الصعيد (العظمى 29 - الصغرى 11).

- جنوب الصعيد (العظمى 31 - الصغرى 14).

درجات الحرارة الأربعاء 1 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري (العظمى 26 - الصغرى 15).

- السواحل الشمالية (العظمى 26 - الصغرى 15).

- جنوب سيناء (العظمى 31 - الصغرى 18).

- شمال الصعيد (العظمى 30 - الصغرى 11).

- جنوب الصعيد (العظمى 31 - الصغرى 14).

درجات الحرارة الخميس 2 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري (العظمى 24 - الصغرى 15).

- السواحل الشمالية (العظمى 19 - الصغرى 13).

- جنوب سيناء (العظمى 30 - الصغرى 18).

- شمال الصعيد (العظمى 28 - الصغرى 11).

- جنوب الصعيد (العظمى 31 - الصغرى 14).