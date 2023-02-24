زلزال اليوم.. البحوث الفلكية تطمئن المواطنين

أصحبت عبارة زلزال اليوم من أكثر الكلمات بحثًا على محرك جوجل، منذ الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا وأمكان متفرقة من الشرق الأوسط، كما شعر عدد المواطنين في مختلف المحافظات والقاهرة الكبرى، بـ زلزال اليوم الذي وقع في تمام الساعة الثانية عشر و25 دقيقة صباح اليوم.

تفاصيل زلزال اليوم

وطمأن الدكتور شريف الهادى، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية المصريين الذين هلعو بعد شعورهم بـ زلزال اليوم، حيث قال إن زلزال اليوم الذي حدث منذ قليل فى منطقة البحر المتوسط وعلي على مسافة 30 كيلومتر عن أقرب مدينة مصرية السويس، حيث كان الزلزال على مسافة 30 كيلومتر شمال السويس، وجنوب البحيرات المرة على عمق 10 كيلومترات، وإنه ا هزة أرضية تحدث بشكل طبيعي من فترة إلي أخري.

وأوضح رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية أن سبب الشعور بـ الزلزال هو أن الهزة الأرضية جاءت بالقرب من مدينة السويس والتي تعد قريبة من مدينة القاهرة لذلك شعر بيها المواطنين، وأكد علي أن زلزال السويس يعد هزة أرضية أقل من المتوسطة ولا يشكل أي خطر علي المواطنين والأرواح.

البحوث الفلكية تطمئن المواطنين

وطمئن الدكتور شريف الهادي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية جميع المواطنيين المصريين الخائفين والذين هرعوا إلي الشوارع خشية من حدوث زلزال مدمر وحدوث أى خسائر وجعلهم يخافون ولا يستطيعون النوم خوفا من توابع الزلزال، قائلا: اطمنوا وكملوا نوم لا داعى للخوف أوالهلع والنزول إلى الشوارع، والزلزال بسيط.

زلزال جديد شعر بيه المواطنين، حيث سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية اليوم الجمعة الموافق 24 فبراير 2023، هزة ارضية بقوة 4.1 على مقياس ريختر علي بعد 27 كم شمال السويس فى تمام الساعة الثانية عشر و25 دقيقة. ولَم يصل للمعهد اى بلاغ بوقوع إصابات لكن قيام بعض المواطنين بسماع صوت وذلك نتيجة ان الهزة سطحية.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، اليوم الجمعة، الموافق 24 فبراير 2023، هزة أرضية، علي بعد 27 كم شمال السويس فى تمام الساعة الثانية عشر و25 دقيقة.

وأوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، أن الزلزال كان بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، حيث ‏شعر بعض المواطنين بهذه الهزة.

كما حرص المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، علي نشر دليل إسترشادي عبر صفحتة الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، بعنوان" ماذا تفعل عند حدوث زلزال" قدموا من خلاله ‏بعض إرشادات السلامة التي يجب اتباعها عند حدوث اي زلزال.