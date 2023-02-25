البعثة الأثرية المصرية الإسبانية تعثر على 22 مقبرة أثرية منذ ألفين عام





نجحت البعثة الأثرية المصرية الأسبانية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار وجامعة برشلونة الأسبانية العاملة بمنطقة البهنسا فى محافظة المنيا من الكشف ثلاث مقابر من الحجر الجيري من العصر الروماني، وثلاث مقابر أخرى فردية من العصر الفارسي، وستة عشر مقبرة من العصر البيزنطي والقبطي، وذلك أثناء أعمال الحفائر بمنطقة الجبانة العليا.



مقابر أثرية



تصريحات الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

وصرح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن أعمال الحفر هذا الموسم أسفرت عن نتائج هامة تتعلق بتاريخ هذا الموقع، وهو ما سوف يتم العمل على دراسته والكشف عنه خلال الفترة القادمة مع استكمال أعمال الحفر بالموقع، الأمر الذي من شأنه يكشف عن الكثير من أسرار هذا الموقع الهام في تاريخ مصر القديمة في ذلك العصر.



وقال الدكتور عادل عكاشة رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى، إن المقابر المكتشفة من العصر الروماني مبنية من الحجر الجيري، وعثر عليها مهدمة وهي غير منقوشة، عثر بإحداها على تابوت في مكانه الأصلي دون غطاء.





وأكد عكاشة أن الدراسات الأولية لمقابر العصر الصاوي، أوضحت أنها تم سرقتها في العصور القديمة وهو ما يفسره عدم العثور على أي أثاث جنائزي بها.





أما عن مقابر العصر القبطي فهي عبارة عن حفرة مستطيلة في باطن الأرض، تم بناء الجزء العلوي ناحية الشرق، وقد عثر بجانبها علي بعض الأواني الفخارية والمسارج.





وفي نفس السياق، قال الدكتور حسان عامر أستاذ الآثار المصرية بكلية الآثار جامعة القاهرة ومدير حفائر البعثة، إن البعثة قامت بأعمال معالجة للقطع الأثرية التي تم الكشف عنها وتدعيم وتقوية الرسومات الجدارية الموجودة علي جدران البازيليكا في الموقع، بالإضافة إلى دراسة النصوص القبطية واليونانية المكتوبة علي الجدران أو على الشقافات، مشيرا إلى أنه تم كذلك توثيق الموقع عن طريق العديد من الصور ثلاثية الأبعاد والصور الجوية.



وأفاد الدكتور استر بونس ميلادو والدكتور مايته ماسكورت رئيسًا البعثة من الجانب الأسباني، أن البعثة كانت قد نجحت خلال موسم الحفر الماضي في الكشف عدد من المقابر الفردية من العصر الفارسي والروماني منها مقبرة مغلقة لم تفتح من قبل، مؤكدين أن البعثة سوف تستمر في أعمالها للكشف المزيد حول هذا الموقع.



