بعد فوزها بجائزة الأفضل لعام 2022.. هالة فاخر تشيد بموهبة عازفة التشيللو أميرة شعبان

أشادت الفنانة هالة فاخر بموهبة عازفة التشيللو أميرة شعبان المتفردة، بمناسبة حصولها على جائزة أفضل عازفة تشيلو فى مصر لعام 2022 من مهرجان الأفضل بين الأفضل.



جاء ذلك خلال استضافتها ببرنامج “حكاية مصرية” على قناة “صدى البلد”، حيث تحدثت عازفة التشيللو أميرة شعبان عن موهبتها في العزف، وبداياتها في دخول المجال الموسيقي بجانب طرق العزف والفرق بين الآلات الوترية.

وقالت في لقائها مع الفنانة هالة فاخر "أنا أول واحدة في العائلة أدخل المجال الموسيقي".

وأضافت قائلة: «الموضوع صعب وبيعتمد على التدريب على اليد والأذن، وفي الأول دخلت قسم التشيللو عن طريق الصدفة في الكلية.

نبذة عن أميرة شعبان

أميرة شعبان، تخرجت في كلية التربية النوعية، بجامعة القاهرة، حاصلة على ماجيستير في "آلة التشيلو"، لعبت الصدفة دورًا في موهبتها التي انفردت بها حينما طٌلب منها اختيار التخصص بآلة معينة خلال فترة دراستها، فتخصصت في آلة "الكلارينيت"، وهي آلة موسيقية غربية نفخية قديمة، تكون بشكل عام في مجموعة الأوركسترا، بها قرابة الثلاثون ثقبًا لتغير الصوت.

قادتها الظروف لتغيير الآلة التي كانت تعزف عليها لتقرر العزف على ألة "التشيلو"، والتي كانت بمثابة الطريق الذي فُتح لها، وذكرت أثناء حديثها لـ "هُن": "كان كل طالب لازم يتخصص في آلة معينة خلال الأربع سنين دراسة، أنا تخصصت كلارينيت، ولظروف معينة التخصص اتقفل واضطرينا نتوزع على آلات تانية ولقيت نفسي في قسم التشيللو".

كان تعاملها مع الآلة بطابع خاص وأصبحت تنوب عنها في الحديث والتعبير، وذكرت: "لقيتني بتكلم من خلالها وبدأت أذاكر أكتر وأجتهد أكتر لحد ما بدأت أعزف بالشكل اللي كل اللي نحوا أشادوا بيه وشجعوني إني أكمل في الطريق ده".

وأكملت دراستها العليا في دراسة آلة "التشيلو"، وكان موضوع بحثها ورسالتها عن "تحسين الأداء على آله التشيلو من خلال تدريبات قائمة على عزف السلالم.

أجادت "أميرة" عزف أنواع كثيرة من الموسيقى سواء القديمة أو الكلاسيكية أو الحديثة، وآلات عدة كآلة الميلوديكا، والإكسليفون، والماندولين، والجيتار والأكورديون، والبيانو، فعزفت أنواع متعددة من الموسيقى القديمة والحديثة والكلاسيك والشرقي والغربي