عاجل| اتحاد الدواجن: تراجع حاد في الأسعار ..والكتكوت ينخفض إلى أدني الـ 20 جنيهًا

شهدت أسعار الدواجن،اليوم السبت، تراجعات حادة في بورصة الدواجن؛ حيث خسر سعر الكيلو الواحد نحو 16 جنيها تسليم ارض المزرعة لينخفض إلى أدني مستويات 70 جنيها، وذالك بعد تراجع الطلب عليها، وتوفير الحكومة دواجن مجمدة بأسعار مخفضة، ومواصلة الافراج عن الاعلاف.

أسعار الدواجن اليوم تخسر 16 جنيها للكيلو:

وقال اتحاد الغرف التجارية، إن اسعار الدواجن بالمزارع اليوم سجلت تراجعت إلى من مستويات تتراوح بين 80 إلى 81 جنيها للكيلو تسليم ارض المزرعة إلى 65 جنيها للكيلو.

وكشف اتحاد العام للدواجن، أن دواجن التسمين انخفضت اليوم بارض المزرعة لتسجل نحو 69 جنيها كأقصي سعر.

وجاء بالتزامن مع انخفاض اسعار الدواجن، تراجع اسعار الكتكيت لتصل إلى 20 جنيها حسب اتحاد الدواجن بعدما كان وصل سعره إلى اعلي من 30 جنيها خلال الاسبوع الماضي، كما عرضت بعض المزارع اسعار بيع الكتاكيت بأقل من مستويات 20 جنيها وصلت إلى 11 جنيها.

وقال عدد من التجار لـ" الفجر"، إنهم استلموا اسعار الدواجن اليوم من المزارع بمستويات اقل من 80 جنيها؛ وهي اول مرة منذ نحو شهر، مشيرين إلى ان سعر الدواجن بعد الذبح سيتراوح بين 85 إلى 90 جنيها للكيلو الواحد.

أسعار الدواجن بالأسواق انخفاض البانية إلى 160 جنيها:

وتراجعت اسعار ايضا اجزاء الدواجن في الاسواق مع انخفاض اسعارها، حيث هبط سعر كيلو الوراك إلى 79 جنيها، وتراجع سعر كيلو البانية إلى 160 جنيها بعدما وصل إلى 200 جنيه، وانخفضت الهايكل إلى 40 جنيها والكبد والقوانص إلى 70 جنيها للكيلو.

اتحاد الدواجن الاسعار غير عادلة:

وأكد ثروت الزيني رئيس اتحاد الدواجن، ان ارتفاعات أسعار الدواجن خلال الفترة الماضية كانت غير مبررة وكانت بمعدلات اعلي من الطبيعي، مشيرا إلى ان من المتوقع ان تتراجع وتعود إلى المستويات الطبيعة لها مع دخول دورات إنتاج جديدة سوف تزيد من المعروض بالاسواق.

واشار الزيني، إلى أن الدواجن المجمدة التى طرحتها الحكومة بالاسواق امنه على صحة المستهلك، وليس بيعها حديث العهد بل تطرح منذ سنوات بعيدة، مشيرا إلى إنه ا ستحقق توازن في السوق وتدفع التجار إلى خفض الاسعار، مؤكد ان التوجه العالمي نحو بيع الدواجن مجمدة وليست حيه.