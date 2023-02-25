عاجل| تراجع أسعار البانية والهياكل بالمحلات بعد انخفاض الدواجن اليوم

سجلت أسعار أجزاء الدواجن من بانية وهياكل وأوراك وشيش تراجعات حادة بالأسواق، اليوم السبت، بالتزامن مع الانخفاضات التى شهدتها أسعار الدواجن في السوق المحلى بعد خطط الحكومة بضبط الاسواق من خلال طرح كميات كبيرة من الدواجن المجمدة بالاسواق، ساعد على تراجع اسعار الدواجن الحية بقينة وصلت إلى 16 جنيها.

وكشف اتحاد العام للدواجن في النشرة اليومية للاسعار، أن اسعار الدواجن التسمين تراجعت إلى 69 جنيها للكيلو من مستويات 80 جنيها بارض المزرعة، كما أنخفض سعر الكتكوت إلى أدني 20 جنيها بعدما كان قد تجاوز سعره في الاسواق مستويات 30 جنيها.

واثر انخفاض اسعار الدواجن فى المزرعة، على انخفاض اسعارها بالنسبة للمستهلك ليصل اقصي سعر بيع للمستهلك إلى 78 جنيها للكيلو بعدما كان قد تجاوز 90 جنيها خلال الايام الماضية حسب عبد العزيز السيد رئيس شعبة.

أسعار البانية تنخفض إلى 160 جنيها للكيلو:

ووعلى صعيد أجزاء الدواجن فقد شهدت انخفاضا واسعا في عدد كبير من المحلات اليوم عقب انخفاض اسعار الدواجن والكتاكيت بأرض المزرعة وسجلت الاتي: