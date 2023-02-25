بث مباشر مباراة أرسنال وليستر سيتي كورة لايف

كورة لايف بث مباشر مباراة أرسنال وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي يلا شوت 2023 يواجه أرسنال ليستر سيتي في مباراة قوية في الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب كينج باور. البث المباشر لمباراة أرسنال وليستر سيتي، متابعة مباراة ليستر سيتي وأرسنال وذلك مع انطلاقة صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة الموافق 2023-02-25 وستنقل مباراة المواجهة على الهواء مباشرة على قناة بأداء صوتي للمعلق.

بث مباشر مباراة أرسنال وليستر سيتي كورة لايف

بينما سيلتقي أرسنال مع نظيره ليستر سيتي في الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت 25 فبراير 2023، وستكون المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، بينما ستكون المباراة في تمام الخامسة مساءا. بتوقيت مصر والسودان وليبيا ستكون المباراة في تمام السادسة مساءا بالتوقيت المحلي. المملكة العربية السعودية واليمن ولبنان والأردن والكويت والعراق وسوريا وفلسطين وقطر. سبورت لايف، بينما تقام المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، بث مباشر مباراة أرسنال وليستر سيتي.

معلق مباراة أرسنال وليستر سيتي كورة لايف

بينما يتولى مهمة التعليق علي مباراة أرسنال وليستر سيتي المرتقبة في الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري الإنجليزي المعلق رؤوف خليف.

مشاهدة مباراة أرسنال وليستر سيتي اليوم

المباراة: أرسنال ضد ليستر سيتي كورة لايف، البطولة: الدوري الإنجليزي، الجولة: الخامسة والعشرين، القناة الناقلة للمباراة: bein sports premium HD 1، معلق المباراة: رؤوف خليف، موعد المباراة: المباراة يوم السبت 25 فبراير 2023، توقيت المباراة: المباراة في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت مصر.

مشاهدة مباراة ليستر سيتي وآرسنال كورة لايف بث مباشر 25-2-2023 الدوري الانجليزي

ليستر سيتي Vs آرسنال.

البطولة: الدوري الانجليزي (الأسبوع 25).

القنوات الناقلة: beIN Sports Premium 1.

الملعب: 1103.

المعلق: لم يحدد بعد.

نتيجة مباراة الذهاب: آرسنال (4-2) ليستر سيتي.

موعد المباراة:

6:0 مساءًا بتوقيت السعودية.

5:0 مساءًا بتوقيت مصر.

6:0 مساءًا بتوقيت فلسطين.

6:0 مساءًا بتوقيت الأردن.

6:0 مساءًا بتوقيت سوريا.

6:0 مساءًا بتوقيت لبنان.

6:0 مساءًا بتوقيت العراق.

5:0 مساءًا بتوقيت السودان.

6:0 مساءًا بتوقيت اليمن.

5:0 مساءًا بتوقيت ليبيا.

4:0 مساءًا بتوقيت تونس.

4:0 مساءًا بتوقيت الجزائر.

3:0 مساءًا بتوقيت المغرب.

7:0 مساءًا بتوقيت الإمارات.

6:0 مساءًا بتوقيت البحرين.

7:0 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

6:0 مساءًا بتوقيت الكويت.

6:0 مساءًا بتوقيت قطر.

3:0 مساءًا بتوقيت موريتانيا.

6:0 مساءًا بتوقيت جزر القمر.

3:0 مساءًا بتوقيت غرينتش GMT.