بث مباشر مباراة ارسنال وليستر سيتي يلا لايف

يلا لايف بث مباشر مباراة ارسنال وليستر سيتي فى الدورى الإنجليزي اليوم السبت 25/2/2023 شاهد المباراة بجوده عاليه HD، يستضيف ملعب ”كينج باور” مباراة قوية في الدوري الانجليزي بين نادي أرسنال ونظيره نادي ليستر سيتي، اليوم السبت الموافق 25 فبراير 2023، وذلك في بطولة الدوري الانجليزي موسم 2023، وسنعرض لكم موعد مباراة أرسنال وليستر سيتي، والقنوات الناقلة لمباراة أرسنال وليستر سيتي والمعلق والملعب المستضيف للمباراة.

يلا لايف بث مباشر مباراة ارسنال وليستر سيتي

يسعى ليستر سيتي للخروج من المباراة، بنتيجة إيجابية مستغلًا عامل الأرض والجمهور في هذا اللقاء، كما يطمح للخروج من دائرة الهبوط، حيث يحتل ليستر المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري، برصيد 24 نقطة، وذلك بعد ما خاض 23 مباراة، مقسمة ما بين 7 انتصارات، و13 هزيمة، و3 تعادلات.

فى الوقت ذاته يطمح المدفعجية بالابتعاد منفردًا، بصدارة جدول ترتيب الدوري، حيث يتصدر الجدول برصيد 54 نقطة، بعد لعب 23 مباراة، بواقع 17 انتصار، و3 هزائم، و3 تعادلات.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وليستر سيتي

بينما ستوفر لك قناة بي ان سبورت وقنوات اخري الدوري الانجليزي، الناقل الوحيد في الدوري الانجليزي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويمكنك مشاهدة بث مباراة أرسنال وليستر سيتي في الدوري الانجليزي حيث يمكنك مشاهدة الدوري الانجليزي ويمكنك مشاهدة مباراة أرسنال وليستر سيتي علي موقع دوت سبورت لايف بث المباريات بجودة عالية ودون تقطيع

تردد القناة الناقلة لمباراة ليستر سيتي وارسنال اليوم في الدوري الإنجليزي

تردد القناة الناقلة لمباراة ليستر سيتي وارسنال اليوم في الدوري الإنجليزي beIN Sports 1 HD Premium كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

معلق مباراة ليستر سيتى وآرسنال فى بطولة الدورى الممتاز

يلا لايف بث مباشر مباراة ارسنال وليستر سيتي أعلنت القناة أن معلق مباراة آرسنال وليستر سيتي ضمن المرحلة 25 لبطولة الدوري الإنجليزي هو المعلق الرياضي رؤوف خليف. الذي سيقوم بالتعليق الصوتي ومتابعة أحداث ومجريات اللقاء على الهواء مباشرة،يلا لايف بث مباشر مباراة ارسنال وليستر سيتي.

التشكيل المتوقع لفريق آرسنال أمام ليستر سيتى فى بطولة الدورى الممتاز الإنجليزى

حراسة المرمى: رامسديل.

الدفاع: بين وايت - ويليام ساليبا - جابريل - زينتشينكو.

الوسط: جرانت تشاكا - جورجينيو - مارتن أوديجارد.

الهجوم: بوكايو ساكا - نكيتياه - مارتينيلي.

التشكيل المتوقع لفريق ليستر سيتى أمام آرسنال فى بطولة الدورى الممتاز

حراسة المرمى: داني وارد

الدفاع: تيموثي كاستاني - سوتير - فاوت فايس - فيكتور كريستيانسن.

الوسط: يوري تيليمانز - ميندي - تيتي - آشلي بارنس - جيمس ماديسون.

الهجوم: كليتشي إيهيناتشو