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مشاهدة مباراة النصر وضمك في بث مباشر يلا شوت

يلا شوت.. مشاهدة مباراة النصر وضمك في بث مباشر كورة لايف بـ الدوري السعودي

الفجر الرياضي
مشاهدة مباراة النصر
مشاهدة مباراة النصر وضمك في بث مباشر يلا شوت

يلا شوت مشاهدة مباراة النصر وضمك في بث مباشر كورة لايف بـ الدوري السعودي يستعد فريق نادي ضمك لمواجهة نظيره نادي النصر في مباراة الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم السبت 25 فبراير 2023، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، في إطار مباريات البطولة. الاسبوع الثامن عشر من بطولة الدوري السعودي موسم 2023 وسنناقش معكم في هذا المقال موعد مباراة النصر والضمق والقنوات الناقلة لمباراة النصر والدماك ومعلق المباراة ومعلق المباراة. ملعب المباراة.

موعد مباراة النصر وضمك ؟

يلا شوت مشاهدة مباراة النصر وضمك في بث مباشر كورة لايف موعد مباراة النصر وضمك هو يوم السبت 25 فبراير 2023، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023، وتنطلق المباراة في تمام الساعة: 4:00 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، 5:00 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا، 6:00 مساءً بتوقيت السعودية وقطر والكويت والبحرين وفلسطين والعراق، 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

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تلقى فريق النصر السعودي ضربة موجعة، بإصابة نجمه البرازيلي «أندرسون تاليسكا»، مهاجم الفريق، بعد تأكد غيابه لمد لن تقل عن شهر، وذلك بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية.

وأعلن نادي النصر السعودي في بيان رسمي، مساء أمس، الخميس، أن تاليسكا تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، حيث يحتاج من 3 إلى 4 أسابيع للعلاج والتأهيل، قبل العودة مجددا للملاعب.

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وأشار البيان إلى أن تاليسكا سيغادر العاصمة السعودية الرياض، إلى بلاده لتلقي العلاج اللازم في أحد المراكز الطبية المتخصصة هناك.

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تشكيل النصر المتوقع ضد ضمك في الدوري السعودي

ومن المتوقع أن يخوض الفرنسي رودي جارسيا المدير الفي لفريق النصر مباراة ضمك في الدوري السعودي بتكشيل مكون من:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

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خط الدفاع: عبد الإله العمري، سلطان الغنام، عبد الله مادو، جيسلان كونان.

خط الوسط: لويس جوستافو، عبد الرحمن غريب، علي الحسن.

خط الهجوم: أيمن يحيى، كريستيانو رونالدو، سامي النجعي.

تشكيل فريق ضمك السعودي

يدخل المدرب كرشمير ريزتش مدرب نادي ضمك المباراة بالتشكيل الذي خاض معظم مباريات الموسم، وسوف نعرضه لكم فيما يلي:

حراسة المرمى: مصطفى زغبة.

الدفاع: إبراهيم النخلي، عبد الله العمار، عبد القادر بدران، فاروق شافعي.

وسط الملعب: عبد العزيز مكين، آدم ماهر، أنتوليتش، عبد الله حسون.

الهجوم، منصور حمزي، وعبد الله الشمري.

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