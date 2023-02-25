يلا شوت شاهدة مباراة النصر و ضمك

ياسين تي في رياضة LIVE مشاهدة مباراة النصر وضمك بث مباشر 2023-02-25 يلا شوت يستضيف فريق ضمك نظيره النصر، ضمن منافسة الهاتف المحمول الثامنة عشرة، من مسابقة دوي روشن للمحترفين السعوديين، موسم 2022/2023.

ويدخل فريق النصر السعودي هذا اللقاء، وهو في صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 نقطة، بعد فوزه بـ 12 مباراة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق، خلال الموسم الحالي 2022/2023، بينما السعودي. ويحتل فريق ضمك المركز السابع برصيد 22 نقطة.

ياسين تي في رياضة LIVE مشاهدة مباراة النصر وضمك بث مباشر 2023-02-25 يلا شوت

تشهد دوري وارسن منافسة شرسة بين الثلاثي الصاعد النصر السعودي، وفريق اتحاد جدة، بالإضافة إلى فريق الشباب السعودي، بعد تساوي عدد النقاط بينهما، بواقع 40 نقطة لكل فريق، فيما تصدر النصر جدول الترتيب بفارق الأهداف.

موعد مباراة ضمك والنصر

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر وضمك، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من دوري روشن للمحترفين السعودي 2022/2023، يوم غد السبت الموافق 25 من شهر فبراير الجاري، على ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

توقيت مباراة النصر وضمك في الدوري السعودي

وتنطلق المباراة في تمام الساعة:-

2:00 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

3:00 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

4:0 مساءً بتوقيت السعودية واليمن وقطر والبحرين والعراق ولبنان وسوريا وفلسطين والأردن والكويت.

5:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

ياسين تي في رياضة LIVE مشاهدة مباراة النصر وضمك بث مباشر 2023-02-25 يلا شوت

استعداد فريقي النصر وضمك للمباراة

حيث يستعد فريق النصر لهذه المباراة بكل قوة وتركيز عالي حيث يسعى الفريق لتقديم مباراة قوية وتحقيق الانتصار.

بينما يستعد فريق ضمك لهذه المواجهة بكل حماس وجهد كبير من أجل تحقيق الفوز والحصول علي نتيجة إيجابية.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك في الدوري السعودي

تنقل مباريات الدوري السعودي 2022/2023، بشكل حصري على قناة الرياضية السعودية، الناقل الرسمي والحصري، لجميع مسابقات الاتحاد السعودي لكرة القدم، كما تذيع مباراة النصر السعودي وضمك، عبر قناتها SSC Sport1.

تقام مباراة النصر وضمك في منافاسات الاسبوع الثامن عشر من الدوري السعودي اليوم السبت 25 فبراير 2023، وستنطلق المباراة في تمام الساعة 4:30 مساء بتوقيت تونس الجزائر والمغرب حيث يأتي في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا، وفي الساعة 6:30 مساءً بتوقيت قطر والسعودية والكويت والبحرين وفلسطين والعراق، حيث يبدأ الساعة 7:30 مساءً ليلًا في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك

بينما تنقل لكم مباريات الدوري السعودي علي قنوات SSC Sports HD 1 الناقل الحصري لبطولة الدوري السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويمكنكم مشاهدة بث مباشر مباراة النصر وضمك في إطار مباريات الاسبوع الثامن عشر من بطولة الدوري السعودي عبر قناة SSC Sports HD 1.

معلق مباراة النصر والتعاون بث مباشر

بينما يتولى مهمة التعليق علي مباراة النصر وضمك في الاسبوع الثامن عشر من الدوري السعودي المعلق عيسى الحربين.