مشاهدة مباراة النصر وضمك يلا لايف بث مباشر

يلا شوت YALLA SHOOT || مشاهدة مباراة النصر وضمك يلا لايف بث مباشر damac vs al nasr مشاهدة مباراة النصر وضمك بث مباشر يلا لايف بث مباشر damac vs al nasr يواجه فريق ضمك نظره النصر في منافسة الجوال الثامنة عشرة من مسابقة دوي روشن السعودية للمحترفين موسم 2022/2023. ويدخل فريق النصر السعودي هذه المرحلة وحصل علي 40 نقطة بعد فوزه في 12 من أصل 17 مباراة للموسم الحالي 2022/2023، فيما احتل فريق ضمك السعودي المركزين السابع والثاني والعشرين. ويشهد دوري وارسن منافسة شرسة بين فرق النصر السعودي الثلاثة واتحاد جدة بالإضافة إلى فريق الشباب السعودي بعد تعادل بينهما برصيد 40 نقطة لكل منهما. واحد، فيما أحرز النصر اللقب بهدف.و تقام مباراة النصر وضمك في إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدوري السعودي، على ارضية ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

يلا شوت YALLA SHOOT || مشاهدة مباراة النصر وضمك يلا لايف بث مباشر damac vs al nasr

تلقى فريق النصر السعودي ضربة موجعة، بإصابة نجمه البرازيلي «أندرسون تاليسكا»، مهاجم الفريق، بعد تأكد غيابه لمد لن تقل عن شهر، وذلك بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية.

وأعلن نادي النصر السعودي في بيان رسمي، مساء أمس، الخميس، أن تاليسكا تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، حيث يحتاج من 3 إلى 4 أسابيع للعلاج والتأهيل، قبل العودة مجددا للملاعب.

يلا شوت YALLA SHOOT || مشاهدة مباراة النصر وضمك يلا لايف بث مباشر

يلا شوت YALLA SHOOT || مشاهدة مباراة النصر وضمك يلا لايف بث مباشر، أشار البيان إلى أن تاليسكا سيغادر العاصمة السعودية الرياض، إلى بلاده لتلقي العلاج اللازم في أحد المراكز الطبية المتخصصة هناك.

نستعرض لكم بث مباشر مباراة النصر وضمك يلا شوت اليوم في دوري روشن والتي تنقل لكم مباشرة من خلال قنوات شركة الرياضة السعودية مباشرة في الوطن العربي، وبمشاركة كريستيانو رونالدو سيهتم الجمهور بتلك المواجهة.

يضع رودي جارسيا المدير الفني للعالمي الأسطورة رونالدو على رأس تشكيل الفريق لمواجهة اليوم بعدما خسر خدمات أندرسون تاليسكا بسبب الإصابة، بجانب استمرار غياب الفارو جونزاليس وبيتي مارتينيز وأوسبينا، ويمكنكم مشاهدة مباراة النصر وضمك بث مباشر اليوم والتي ستكون بتشكيل متوقع أن يتكون من:-

نواف العقيدي في حراسة المرمى.

جيسلان كونان وعلي لاجامي وعبد الإله العمري وسلطان الغنام في خط الدفاع.

سامي النجعي ولويس جوستافو وعبد المجيد الصليهم في خط الوسط.

ماشاريبوف وكريستيانو رونالدو وعبد الرحمن غريب في خط الهجوم.