يلا شوت.. رابط بث مباشر مباراة ارسنال وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي.. Yalla shoot

شاهد مباراة أرسنال وليستر سيتي، التي تُذاع على الهواء مباشرة مساء اليوم السبت، في إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإنجليزي، ولقاء مثير للفريق الصاعد الذي كان يبحث عن اللقب، والذي كان غائبا لسنوات.

وتنطلق مباراة أرسنال ضد ليستر سيتي، على الهواء مباشرة، بعد الاستوديو التحليلي على قناة بي إن سبورت، الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السعودية وقطر والكويت والبحرين والعراق والأردن، والخامسة في مصر وفلسطين.

مشاهدة مباراة ارسنال وليستر سيتي بث مباشر

يستضيف ليستر سيتي، بقيادة مدربه بريندان رودجرز، نظيره أرسنال بقيادة المدرب ميكيل أرتيتا، في ملعب "كينج باور"، اليوم، على أرض ملعب باور كينج، في مباريات الدورة الخامسة والعشرين. دور البطولة في بطولة الدوري.

يسعى ليستر سيتي للخروج من المباراة بنتيجة إيجابية، مستفيدًا من عامل الأرض والجمهور في هذا اللقاء، ويطمح أيضًا للخروج من دائرة الهبوط، حيث يحتل ليستر المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري، برصيد 24 نقطة.

اضغط علي مشاهدة مباراة ارسنال وليستر سيتي

اضغط علي مشاهدة مباراة ارسنال وليستر سيتي

أما فريق المدفعجية آرسنال يطمح للابتعاد منفردًا بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتصدر جدول الترتيب برصيد 54 نقطة، بعد لعب 23 مباراة، بواقع 17 انتصارا، و3 هزائم، و3 تعادلات فقط.

يذكر ان مباراة آرسنال وليستر سيتي في الدور الأول من بطولة الدوري الإنجليزي انتهت بنتيجة 4-2 لصالح آرسنال، حيث سجل جابريل جيسوس مهاجم الجانرز هدفين بينما سجل كل من تشاكا ومارتينيلي هدفي آرسنال.

وسجل الجانرز أرسنال 51 هدفًا واستقبل 23 حتى الآن، فيما سجل ليستر سيتي بدوره 36 هدفًا واستقبل 41، ولم يفز أرسنال سوى في مباراة وحيدة من أصل آخر 5 خاضها وليستر لم يخسر سوى في مباراة من أصل آخر 5.

رابط مشاهدة مباراة ارسنال ضد ليستر سيتي بث مباشر مساء اليوم السبت الساعة السادسة السعودية الخامسة في مصر وفلسطين والسودان على قناة beIN Sports 1 HD Premium تعليق التونسي رؤوف خليف.