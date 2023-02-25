يلا شوت المدفعجية | مشاهدة مباراة ارسنال وليستر سيتي اليوم يلا شوت كورة لايف | بث مباشر ارسنال وليستر سيتي beIN

البث المباشر لأحداث مباراة نادي آرسنال، عندما يحل ضيفا على نظيره ليستر سيتي، مساء اليوم السبت، في المباراة التي تقام على ملعب "كينج باور"، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل آرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن الوصيف مانشستر سيتي الذي لديه مواجهة ضد بورنموث في نفس الجولة، في المقابل يأتي ليستر سيتي في المركز الـ14 برصيد 24 نقطة.

ويدخل آرسنال اللقاء من أجل اقتناص الثلاث نقاط من أجل مواصلة الانتصارات للحفاظ على صدارة جدول ترتيب البريميرليج بعدما استعاده من مانشستر سيتي في الجولة الماضية.

فيما يسعى ليستر سيتي لاستغلال عامل الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري.

يذكر أن مباراة الدور الأول بين آرسنال وليستر سيتي انتهت بفوز الجانرز 4-2، والتي أقيمت على ملعب "الإمارات".

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موعد مباراة ليستر سيتي وآرسنال

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليستر سيتي وآرسنال في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وسوف تذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تشكيل آرسنال المتوقع:

حراسة المرمى: آرون رامسديل

خط الدفاع: زينشينكو، جابرييل، ويليام ساليبا، بن وايت

خط الوسط: توماس بارتي، مارتن أوديجارد، جرانيت تشاكا

خط الهجوم: إيدي نيكيتاه، جابرييل مارتينيلي، بوكايو ساكا