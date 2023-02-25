بث مباشر مباراة مصر والسنغال يلا شوت

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بث مباشر مباراة مصر والسنغال يلا شوت YALAA SHOOT أمم إفريقيا للشباب

لا بديل أمام منتخب مصر سوي الفوز على السنغال من أجل حسم التأهل مع انتظار نتائج المنتخبات الأخري، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة بجانب أفضل فريقين في المركز الثالث من دور المجموعات إلي دور ربع النهائي (دور الـ8).

من المقرر أن يكون موعد مباراة مصر والسنغال القادمة في كأس أمم إفريقيا للشباب 2023، غدًا السبت الموافق 25 فبراير 2023، في تمام الساعة الـ 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والـ 8:00 مساءً بتوقيت السعودية، والـ9:00 مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة الـ6:00 مساءً بتوقيت تونس.

بث مباشر مباراة مصر والسنغال يلا شوت YALAA SHOOT أمم إفريقيا للشباب

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسنغال للشباب 2023

تعد قناة تايم سبورت الأرضية من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم إفريقيا للشباب، كما تبث كافة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب داخل مصر فقط، وذلك لأن مصر هي الدولة المستضيفة للبطولة.

كما تنقل مجموعة قنوات بين سبورتس المشفرة كافة مباريات البطولة بشكل حصري ومباشر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسوف تنقل قناة بين سبورت إكسترا 1 مباراة مصر والسنغال القادمة، وفيما يلي تردد قناة بين سبورت إكسترا 1:

بث مباشر مباراة مصر والسنغال يلا شوت YALAA SHOOT أمم إفريقيا للشباب ويحتل منتخب السنغال صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، وتتواجد نيجيريا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، فيما يأتي منتخبا مصر وموزمبيق في المركز الثالث برصيد نقطة لكل منتخب.

بث مباشر مباراة مصر والسنغال يلا شوت YALAA SHOOT أمم إفريقيا للشباب

ويحتاج منتخب مصر تحت 20 عاما إلى تحقيق الانتصار من أجل الصعود إلى الدور المقبل بكأس أمم إفريقيا، والدخول ضمن حسابات أفضل ثوالث في كافة المجموعات.

فيما يواجه منتخب موزمبيق للشباب نظيره النيجيري، في استاد قناة السويس في الإسماعيلية، ويسعى منتخب نيجيريا لحصد البطاقة الثانية في المجموعة.

بث مباشر مباراة مصر والسنغال يلا شوت YALAA SHOOT أمم إفريقيا للشباب يتأهل أول وثاني كل مجموعة بجانب أفضل فريقين في المركز الثالث من دور المجموعات إلي دور ربع النهائي (دور الـ8)، وتقام باقي المباريات بخروج المغلوب، عل أن يتأهل إلى كأس العالم للشباب القادم، ال 4 منتخبات التي تأهلت إلي نصف نهائي أمم إفريقيا.

«دور المجموعات»

المجموعة الأولي:

مصر - موزمبيق - السنغال - نيجيريا

المجموعة الثانية:

الكونغو - أوغندا - جنوب السودان - إفريقيا الوسطى

المجموعة الثالثة:

تونس - جامبيا - بنين - زامبيا