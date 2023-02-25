يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ارسنال وليستر سيتي بث مباشر دون تقطيع KOOORA GOAL كورة ستار رابط ماتش ارسنال NOW اونلاين

مباراة ارسنال وليستر سيتي في الجولة الخامسة والعشرين للبريميرليج يوم السبت 25 فبراير 2023. تعرف معنا على موعد اللقاء المرتقب والقنوات الناقلة وترتيب الفريقين في جدول الدوري الإنجليزي لموسم 2022-2023. يمكنك أن تتعرف على نتائج مباريات الفريقين السابقة والتشكيل المحتمل لقاء Arsenal vs Leicester City ونتيجة المباراة المتوقعة.

نتائج مباريات ارسنال وليستر سيتي السابقة

واجه أرسنال ليستر سيتي في 31 مباراة سابقة في بطولات مختلفة. حقق خلالها المدفعجية 20 انتصارًا مقابل 4 للثعالب، بينما كان التعادل حاضرًا في 7 مواجهات. يتمتع أرسنال بسجل رائع على أرضه أمام منافسه، حيث حقق 14 فوزًا من أصل 16 مباراة خاضها الفريق، بينما تلقى هزيمة واحدة وتعادلًا بنفس الطريقة.

انتهت نتيجة مباراة أرسنال وليستر سيتي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز بنتيجة 4-2 لصالح أرسنال، حيث سجل جابرييل جيسوس هدفين، فيما سجل شاكا ومارتينيلي الهدفين الآخرين لأرسنال. وسجل لنادي ليستر سيتي كلا من مدافع أرسنال وليام صليبا بالخطأ، وجيمس ماديسون.

مباراة ارسنال وليستر سيتي 25-2-2023

تقام مباراة أرسنال ضد ليستر سيتي على ملعب "الإمارات" بلندن، يوم السبت الموافق 25 فبراير 2023. ويسعى نادي أرسنال للحفاظ على الصدارة في الدوري الإنجليزي الممتاز وفارق النقاط أمام منافسه صاحب المركز الثاني مانشستر. مدينة. يريد أرسنال تأكيد تفوقه على منافسه ليستر سيتي، في مواجهته المباشرة على أرضه ووسط أنصاره.

ويدخل نادي ليستر هذا اللقاء بحثًا عن نتيجة إيجابية ستساعده في كفاحه لتجنب الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي. يحتل الثعالب المركز الرابع عشر في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة بفارق أربع نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

اضغط علي مشاهدة مباراة ارسنال وليستر سيتي

اضغط علي مشاهدة مباراة ارسنال وليستر سيتي

القنوات الناقلة لمباراة ارسنال وليستر سيتي القادمة

تذاع مباراة أرسنال أمام ليستر سيتي على شبكة قنوات “بي إن سبورتس” الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تنقل قناة ” بي إن سبورتس بريميوم 1″ Bein Sports Premium 1 اللقاء حصريًا.

أعلنت القناة أن معلق مباراة ارسنال وليستر سيتي ضمن المرحلة 25 لبطولة الدوري الإنجليزي هو المعلق الرياضي رؤوف خليف. والذي سيقوم بالتعليق الصوتي ومتابعة أحداث ومجريات اللقاء علي الهواء مباشرة.

موعد مباراة أرسنال ضد ليستر سيتي

يستضيف ارسنال نادي ليستر سيتي يوم السبت 25 فبراير 2023 على ملعب ستاد “الامارات” في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة. تُنقل مباراة ارسنال وليستر سيتي بث مباشر في التوقيتات التالية:

الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة في السعودية وقطر والكويت.

الساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المغرب، تونس والجزائر.

تشكيل أرسنال المتوقع لمباراة ليستر سيتي

يترقب ميكيل أرتيتا (Arteta) مدرب أرسنال حالة لاعبه الغاني توماس بارتي ومدى جاهزيته للمباراة بعد اقتراب تعافيه من الإصابة. يُتوقع أن يواجه أرسنال نظيره ليستر سيتي في المرحلة ال25 بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: رامسديل.

الدفاع: بين وايت – ويليام ساليبا – جابريل – زينتشينكو.

الوسط: جرانت تشاكا – جورجينيو – مارتن أوديجارد.

الهجوم: بوكايو ساكا – نكيتياه – مارتينيلي.

تشكيل ليستر سيتي المتوقع ضد ارسنال

ينوي بريندان رودجرز مدرب نادي ليستر سيتي الحفاظ على القوام الأساسي الذي خاض به مباراة مانشستر يونايتد الأخيرة في الدوري الإنجليزي في ظل عدم وجود إصابات جديدة لديه. قد يبدأ ليستر سيتي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: داني وارد.

الدفاع: تيموثي كاستاني – سوتير – فاوت فايس – فيكتور كريستيانسن.

الوسط: يوري تيليمانز – ميندي – تيتي – آشلي بارنس – جيمس ماديسون.

الهجوم: كليتشي إيهيناتشو.

نتائج آرسنال وليستر سيتي في الجولة الأخيرة بالدوري الانجليزي

وفاز آرسنال على أستون فيلا خارج أرضه بنتيجة 4-2 بعد أن كان متأخرا بهدفين مقابل هدف في نهاية الشوط الأول. وجاءت أهداف أرسنال عبر بوكايو ساكا وزينتشينكو وجورجينيو ومارتينيلي، بينما سجل واتكينز وكوتينيو أهداف أستون فيلا في الشوط الأول وتعرض ليستر سيتي لهزيمة 3-0 أمام مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد.

نتيجة مباراة ارسنال وليستر سيتي المتوقعة

تشير التوقعات إلى وجود حظوظ كبيرة لأرسنال للفوز بالمواجهة في ظل رغبته في الحفاظ على الصدارة بعد استعادتها في الجولة الماضية. يعاني ليستر سيتي من العديد من المشاكل الدفاعية في الموسم الجاري مما يصعب من فرصه في تحقيق نتيجة إيجابية.

في الختام، نكون قد استعرضنا مباراة ارسنال وليستر سيتي المرتقبة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. تعرفنا على موعد المباراة بين أرسنال ونظيره ليستر سيتي والقنوات الناقلة لها بث مباشر ونتائج المواجهات السابقة بينهما. وتعرضنا للتشكيل المتوقع لخوض مباراة Arsenal vs Leicester City وحظوظ كلا منهما في تحقيق الفوز.