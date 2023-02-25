يلا شوت: النصر وضمك بث مباشر رابط HD مشاهدة مباراة النصر وضمك بث مباشر اليوم السبت في الدوري السعودي

يستعد فريق نادي ضمك لمواجهة نظيره نادي النصر في مباراة الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم السبت 25 فبراير 2023، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، في إطار مباريات البطولة. الاسبوع الثامن عشر من بطولة الدوري السعودي موسم 2023 وسنناقش معكم في هذا المقال موعد مباراة النصر والضمق والقنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك ومعلق المباراة ومعلق المباراة ملعب المباراة.

ما هو موعد مباراة النصر وضمك ؟

موعد مباراة النصر وضمك هو يوم السبت 25 فبراير 2023، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023، وتنطلق المباراة في تمام الساعة: 4:00 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، 5:00 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا، 6:00 مساءً بتوقيت السعودية وقطر والكويت والبحرين وفلسطين والعراق، 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك ؟

بينما تنقل لكم مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين مجموعة قنوات SSC سبورت السعودية الناقل الحصري للدوري السعودي للمحترفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويمكنكم مشاهدة بث مباشر مباراة النصر وضمك في إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين عبر قناة SSC Sport HD1.

من هو معلق مباراة النصر وضمك بث مباشر ؟

أعلنت إدارة قناة SSC Sport عن تعيين المعلق عبدالله الحربي للتعليق على أحداث مباراة النصر وضمك اليوم في دوري روش السعودي.

ما هو ملعب مباراه النصر وضمك ؟

بينما تقام مباراة النصر وضمك في إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدوري السعودي، على ارضية ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

بث مباشر مباراة النصر وضمك على قناة إس إس سي سبورت

مشاهدة بث مباشر مباراة النصر وضمك اليوم عبر قناة SSC Sport