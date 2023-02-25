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البريد المصري يصدر طابع بريد تذكاريًّا بمناسبة مرور ٢٥ عام علي انشاء مدينة الإنتاج الإعلامي

الاقتصاد
الطابع التذكيري للبريد
الطابع التذكيري للبريد المصري

أصدرت الهيئةُ القوميةُ للبريد طابع بريد تذكاريًّا بمناسبة الاحتفال بمرور خمسة وعشرين عامًا على إنشاء مدينة الإنتاج الإعلامى، عملت خلالها المدينة على خدمة صناعة الإعلام والإنتاج الدرامي والسنيمائي؛ حيث إنها تعد أكبر كيان إعلامى وإنتاجي في منطقة الشرق الأوسط، وتضم مجموعة متنوعة من الأستوديوهات ومناطق التصوير المفتوحة.

وجدير بالذكر أن مقاس الطابع ( ٤ سم في ٥ سم) مؤمن ضد التزييف ومتعدد الألوان، وقيمته  ١٠ جنيهات، ومزود بتقنية الـ QR Code لخلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع التذكارية والمتابعين لها تمكنهم من اكتساب المعرفة حول مناسبة إصدار الطابع أو البطاقة بطريقة مبتكرة وجذابة.

البريد المصري طابع تذكري البريد المصري ومدينة الانتاج الاعلامي الهيئة القومية للبريد خمسة وعشرين عام ا على إنشاء مدينة الإنتاج الإعلامى

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