يلا شوت بث مباشر مباراة النصر وضمك اليوم بجودة عالية HD دون تقطيع || مشاهدة مباراة النصر ضد ضمك

مباراة النصر وضمك Al-Nasr vs Damak؛ في إطار مباريات الدوري السعودي، السبت 25.2.2023، لحساب الجولة الـ 18، وتشكيلة نادى النصر بالسعوديـة.

مباراة النصر وضمك؛ يستضيف فريق النصر نظيره فريق ضمك السعودي اليوم السبت في الدوري درجة أولى للسعوديين للقدم، وبالسطور التالية سنتعرف سويًا إلي موعدها 25-2-2023 توقع نتيجة مباراة النصر وضمك وتشكيلة العالمي مع الدون.

مباراة النصر وضمك السعودي الآن

يلتقي النصر ضد منافسه ضمك، فى مباراة قوية القادمة، فى تمام الساعة الخامسة والنصف بالتوقيت المحلي لجمهورية مصر العربية، التي تقام في إطار مباريات الدوري السعودي بالدرجة الأولى للمحترفين (دوري روشن)، بين المتربع لجدول ترتيب الأندية السعودية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من نفس البطولة المقامة حاليًا، ومن المقرر إقامتها علي ملعب واستاد، حيث يمكنك شراء مع تذاكر المباراة مع حجز مقعدًا لك ثم شاهد مباراة النصر وضمك في دوري السعودى الاحترافيين دوري رُوشن لكرة القدم للموسم الحالي 2022/2023، اليوم السبت الموافق الخامس والعشرون من شهر فبراير الجاري لعام 2023 بالمملكة العربية السُّعُودية.

موعد مباراة النصر وضمك القادمة

تنطلق مباراة النادى النصراوي وضَمك فى موعدها المحدد السابق، بينما ضرب الرابعة والنصف موعدًا لها ببلاد المغرب العربي، في حين بتوقيت القاهرة وأم درمان ساعة الـ 5 و30 دقيقة، أما بتوقيت الرياض والدوحة نحو السادسة وثلاثون من الدقائق، وأخيرا بالنسبة لتوقيتها بإمارة دبي سيكون ساعة السابعة و30 دَقيقه وكل هذه الساعات بتوقيت خط جرينتش بالدوري السعودى الدرجة الأولي المحترفين خلال مباراة النصر وضمك.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك اليوم

ينتظرعاشقي ومحبي الساحرة المستديرة مشاهدة موعد مباراة ضمك ضد النصر عبر رابط القناة الرسمية الحصرية لـ ssc extra، كما يشهد دوري روشن أقوي منافسة شريفة شرسة بين ثلاثي المقدمة والقمة، وجاء بالمرتبة الأولي الاتحاد السعودى أو اتحاد جدة بـ 41 نقطة، ثم يليه فريق النصر والشباب بـ 40 من النِّقَاط (Point) لكل منهما، والفرق بينهما نِقطة واحدة عن المتصدر، وعن القنوات الناقلة لأجل مباراة النصروضمك، فهي كالتالي:

SSC EXTRA 1 HD.

SSC EXTRA 1 SD.

Shahid VIP.

تشكيل نادي النصر السعودي اليوم Al-Nasr vs Damak

أعلن الفريق الأول بنادي النصر السعودي فى بيان ومنشور الرسمي مساء قبل أمس الخميس عن تعرض تاليسكا لاعب الفريق في العضلة الخلفية، مما نتج عنه احتياجه من ثلاث لأربع أسابيع للعلاج والتأهيل من جديد قبل العودة نتيجة لإصابة اللاعب، حيث أوضح وأشار المنشور إلى أن حالته تستدعي أن يغادر العاصمة السعودية متوجهًا إلى بلاده لتلقي العلاج المناسب في أحدى المراكز الصحية الطبية، مما جعل هناك نقص في التشكيل المتوقع للمباراة بين العالمي وزميله ضمك، ليختار المدير الفني لفريق النصر رودي جارسيا، في الدوري السعودي للمحترفين، معتمد على البرتغالي كريستيانو ليوناردو، كما يلي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

الخطوط الدفاعية: عبدالله مادو/ عبد الإله العمري/ سلطان الغنام/ جيسلان كونان.

خط الوسط: علي الحسن/ لويس جوستافو/ عبد الرحمن غريب.

الجبهات الهجومية: كريستيانو ليوناردو/ أيمن يحيى/ سامي النجعي.

فى أي قناه يمكنني مشاهدة مباراة ضمك أمام نظيره النصر السبت؟

يمكنك مشاهدتها بـ الدوري عن طريق:

قنوات تويتر أو youtube.

يلا شوت.

يلا كورة.

من هو معلق مباراة القاري مع ضمك خلال الدوري الروشن؟

سيتولي التعليق عيسي الحربين عبر قناة ssc sport 1.

ما موعد مباراة القادمة العالمي تجاه ضمك في الدوري؟

سيكون توقيت مبارته المقبلة أثناء مواجهه الضمك 4:30 عصرًا.

أين تقام مباراة العالمى السـعودي النصراوي بالخامس والعشرون من فيفري 2023.

من المقرر إقامة مباراة الفريقين علي ملعب مدينه الامير سلطان بن العزيز الرياضيه.

استعرضنا سويًا مباراة النصر وضمك Al-Nasr vs Damak؛ القنوات الناقلة لايف بث مباشر يلا شوت موعد لقاء اليوم السبت 25/2/2023 تشكيلة الفريق العالمي مع الدون ضمن منافسات دوري روشن.