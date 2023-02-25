يلا شوت YALLA SHOOT بث مباشر الزمالك والترجي تويتر TWITTER || مشاهدة مباراة الزمالك ضد الترجي هدف شيكابلا اليوم

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الفجر الرياضي
بوابة الفجر

مباراة الزمالك والترجي في إطار المرحلة الثالثة لحساب المجموعة الرابعة من بطولة دورى  أبطال إفريقيا (كاف). حيث تعتبر مباراة الزمالك والترجي أقوى مباريات هذه المرحلة. تابع معنا موعد مباراة الزمالك والترجي والقنوات الناقلة بث مباشر.

يلا شوت.
كورة لايف.
ياسين تي في.

موعد مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا
يلتقي الترجي التونسي نظيره الزمالك يوم السبت الموافق 25 فبراير 2023 وذلك في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة. تابع الجدول التالي لمعرفة توقيت المواجهة المرتقبة في بعض العواصم في الوطن العربي والعالم:

تونس الخامسة مساءً
السعودية: الرياض – جدة 07:00 PM
القاهرة السادسة مساء
أبو ظبي الثامنة مساءً
غرينتش الرابعة عصرًا

القنوات الناقلة لمباراة نادي الزمالك المصري والترجي التونسي في دورى ابطال افريقيا
حصلت شبكة قنوات بي ان سبورت على الحقوق الحصرية لبث وقائع منافسات دور المجموعات وجميع مواجهات بطولة دوري أبطال إفريقيا بكرة القدم موسم 2022-2023.

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اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر 

 

ترتيب المجموعة الرابعة قبل مباراة الزمالك والترجي
يلتقي فريق الترجى بنادي الزمالك بعد ساعات (hours) ضمن المرحلة الثالثة لدور المجموعات وهو يتصدر جدول الترتيب في هذه المجموعة. أما نادي الزمالك فهو يتذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة.

مباراة الترجي ضد الزمالك في المرحلة 3 من الدوري الأفريقي للأبطال من المقرر أن تقام اليوم ضمن مجموعة من المباريات لحساب نفس الجولة وهي:

 

الأهلي – صنداونز.
بلوزداد والمريخ.
القطن – الهلال السوداني.
الوداد الرياضي – بترو اتليتكو.
فيتا – شبيبة القبائل الجزائري.
فايبرز – سيمبا.
الرجاء المغربي – هورويا.

ملعب مباراة الزمالك والترجي التونسي في دوري ابطال افريقيا

مباراة الذهاب بين الفريقين المصرى والتونسي ضمن دور المجموعات فى البطولة الإفريقية للاندية. ستقام اليوم على استاد رادس الدولي بالعاصمة التونسية المعروف باسم 14 جانفي، أو حمادي العقربي. الملعب الذي يتسع لأكثر من 60 ألف متفرج.

نتيجة مباراة الترجي التونسي مع الزمالك

يحل الزمالك ضيفا على الترجي التونسي وهو يطمح لتعديل أوضاعه. حيث يسعى الزمالك المصري بقيادة البرتغالي فيريرا لحصد النقاط الثلاث والمنافسة مجددًا على إحدى بطاقتي هذه المجموعة. بعد أن وجد نفسه في المركز الرابع.
في حين يسعى الترجى الرياضي لحصد 3 نقاط جديدة ليؤكد صدارته للمجموعة بعد فوزين متاليين.

أين يمكنني مشاهدة مباراة الزمالك والترجي؟

على قنوات بي ان سبورتس القطرية الناقل الحصري للبطولة.

متى موعد مباراة الترجي ضد الزمالك؟

اليوم السبت 25 فبراير الساعة الخامسة بتوقيت العاصمة التونسية. السادسة بتوقيت القاهرة. السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي النتيجة لمتوقعة لمباراة الزمالك والترجي؟

نتوقع تعادل الفريقين بهدف لمثله.

ختاما نأمل أن نكون قد قدمنا لحضراتكم الفائدة المرجوة عن موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي والقنوات الناقلة بث مباشر لقاء اليوم بين الزمالك والترجي. إضافة لأهم المواقع التي تتيح مشاهدة المباراة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية والتونسية.

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