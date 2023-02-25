يلا شوت ZAMALEK| مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي بث مباشر اليوم في دوري أبطال افريقيا| مباراة الزمالك اليوم مباشر HD beIN sport

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي بث مباشر اليوم في دوري أبطال افريقيا، يواجه الزمالك فريق الترجي التونسي في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا، على الملعب الأولمبي رادس "حمادي العقربي"، اليوم السبت.

ويتنافس الزمالك في البطولة على رأس المجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي تضم أندية الترجي التونسي ونادي الشباب بلوداد الجزائري ونادي المريخ السوداني.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة الترجي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - عمر جابر.

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - سيد عبد الله "نيمار".

وجاء تشكيل الترجي التونسي المتوقع لمواجهة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: معز بن شريفية.

خط الدفاع: رائد بوشنيبة - ياسين مرياح - محمد أمين توجاي - محمد أمين بن حميدة.

خط الوسط: فوسيني كوليبالي -محمد علي بن رمضان - غيلان الشعلالي.

خط الهجوم: أنيس البدري - حمدو الهوني - رياض بن عياد.

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موعد مباراة الزمالك والترجى بدوري أبطال إفريقيا

تنطلق مباراة الزمالك ضد الترجى التونسى في دوري أبطال إفريقيا، مساء غدٍ السبت 25 فبراير 2023.

توقيت مباراة الزمالك والترجى التونسى في دوري أبطال إفريقيا

تنطلق مباراة الزمالك ضد الترجى التونسى في دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي التونسى في دوري أبطال إفريقيا

تنقل مباراة الزمالك ضد الترجى التونسى في دوري أبطال إفريقيا، عبر قنوات Bein sports HD 4.

معلق مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا

وسيكون معلق مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي هو المعلق محمد بركات، عبر قناة bein sports hd 4.