كورة لايف: مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم yalla shoot.. ماتش الزمالك الان يلا شوت

يقدم موقع «بوابة الفجر الرياضي » خدمة بث مباشر لأخبار مباراة الزمالك والترجي فى الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا، مع معلومات عن الماتش: تشمل موعد مباراة الزمالك والترجي اليوم، القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي، حكم مباراة الزمالك والترجي، معلق مباراة الزمالك والترجي، نتائج مباريات الزمالك السابقة، جدول مواعيد مباريات الزمالك القادمة، ترتيب مجموعة الزمالك، تشكيل الزمالك، تشكيل الترجي.

بث مباشر.. مباراة الزمالك والترجي فى دوري أبطال إفريقيا لحظة لحظة

بداية المباراة.

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

يحتل الترجي صدارة جدول ترتيب مجموعة الزمالك فى دوري أبطال إفريقيا، أو المجموعة الرابعة، برصيد 6 نقاط، بعد فوزه علي المريخ وبلوزداد.

ويأتي المريخ السوداني فى المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بعد تعادله مع الزمالك وفوزه علي بلوزداد، وخسارته أمام الترجي.

ويحل شباب بلوزداد الجزائري في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بعد هزيمته للزمالك وخسارته أمام الترجي والمريخ.

ويأتي نادي الزمالك في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة، بعد تعادله مع المريخ دون أهداف وهزيمته من بلوزداد.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي اليوم مجانًا في دوري أبطال إفريقيا

يمكن مشاهدة مباراة الزمالك والترجي اليوم عبر قناة تونس الرياضية المفتوحة من خلال البث الأرضي، بالإضافة إلي قناة بين سبورت الناقلة لمباريات دوري أبطال إفريقيا حصريًا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهما أهم القنوات الناقلة اليوم لمباراة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا اليوم.

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تردد قناة بين سبورتس 4 الناقلة لمباراة الزمالك والترجي

تعتبر قنوات بين سبورت هي القنوات الناقلة لدوري أبطال إفريقيا حصريًا، ويمكم مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر عبر قناة بين سبورت 4 – beIn Sports 4 ويسبقها استوديو تحليلي في الخامسة والنصف مساءً.

القمر: نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تردد قناة تونس الرياضية 1 الأرضية الناقلة لمباراة الزمالك ضد الترجي دون تشفير

تعتبر قناة تونس الرياضية من القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2023، وترددها كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10776 – 10795 – 11658 - 11727

معدل الاستقطاب: رأسي H

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 4/3

التشفير: مفتوحة

تردد جميع القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الترجي اليوم (إحداها مفتوحة)

ويوجد عدد أخر من القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الترجي أحدهما مفتوحة وهي قناة سوريا سبورت، ويمكن من خلال الرابط التالي معرفة: تردد جميع القنوات الناقلة لمباراة الترجي ضد الزمالك الأخري المفتوحة والمشفرة.

معلق مباراة الزمالك والترجي التونسي فى الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا 2023

اختارت مجموعة قنوات بين سبورت التى تعرض مبارة الزمالك اليوم بث مباشر علي قناة بين سبورت 4 اتش دي bein sports hd 4 المعلق الرياضي محمد بركات ليكون حكم مباراة الزمالك والترجي التونسي اليوم.

موعد مباراة الزمالك والترجي بتوقيت القاهرة في دوري أبطال إفريقيا 2023

تحدد موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي اليوم ضمن جدول مباريات في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة 6 بتوقيت مصر.

ويوافق موعد مباراة الزمالك ضد الترجي أيضًا الساعة 6 مساءًا بتوقيت الأردن والسودان وليبيا.

وتعتبر مباراة الزمالك والترجي من أولي أهم أحداث اليوم الـرياضية، ويليها مباراة منتخب مصر للشباب والسنغال فى كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة، ثم مباراة الأهلي وصن داونز فى دوري أبطال إفريقيا.

وتجري مباراة الزمالك ضد الترجي على ملعب ستاد حمادي العقربي «رادس» في تونس، فى تمام الساعة 5 بتوقيت تونس.

ويوافق مباراة الزمالك اليوم الساعة 7 بتوقيت السعودية والكويت وقطر والبحرين.

وتوافق ماتش الزمالك الساعة 8 بتوقيت الإمارات، كما يوافق موعد مباراة الزمالك والترجي اليوم الساعة 5 في المغرب والجزائر.

حكم مباراة الزمالك ضد المريخ اليوم

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، عن حكم مباراة الزمالك والترجي اليوم، وتم اختيار طاقم حكام مغربي، واختار الحكم رضون جيد ليكون حكم للساحة فى مباراة الزمالك اليومضد الترجي التونسي، فى الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

ويعاون حكم مباراة الزمالك والترجي اليوم لحسين أزكاو، ومصطفى أكاركاد، والحكم الرابع كريم صبري حكمًا رابعًا.

وحكم مباراة الزمالك والترجي، المغربي رضوان جيد، يبلغ من العمر 44 عاما، وولد في مدينة أغادير المغربية.، ويعمل إلي جانب التحكيم الرياضي محاميًا، وورث التحكيم الرياضي عن والده الحكم الرياضي المغربي محمد، وحصل على الشارة الدولية للمرة الأولى يناير عام 2009 وتم اختياره ضمن حكام النخبة فى إفريقيا.

وسبق أن أدار الحكم المغربى رضوان جيد مباراة الزمالك والترجى فى نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، وفاز خلالها الزمالك علي الترجي 3-1 فى ستاد القاهرة.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد نادي الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا 2023

يتوقع أن يكون تشكيل الزمالك اليوم أمام الترجي التونسي اليوم في دوري أبطال إفريقيا كما يلي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبدالمجيد - محمد عبدالشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمر جابر - عمرو السيسي - سيد نيمار.

خط الهجوم: ناصر منسي - أحمد مصطفى زيزو.

تشكيل الترجي التونسي المتوقع اليوم ضد الزمالك فى دوري أبطال إفريقيا اليوم

يتوقع أن يكون تشكيل الترجي التونسي ضد نادي الزمالك اليوم بنحو:

حراسة المرمى: معز بن شريفية.

خط الدفاع: رائد بوشنيبة -محمد أمين توجاي - ياسين مرياح - محمد أمين بن حميدة.

خط الوسط: فوسيني كوليبالي - غيلان الشعلالي -محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: حمدو الهوني - أنيس البدري - رياض بن عياد.



مباراة الزمالك والترجي التونسي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا - صورة أرشيفية

مجموعة الزمالك في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

يلعب نادي الزمالك، ضمن المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا والتى تضم:

الترجي التونسي.

شباب بلوزداد الجزائري.

المريخ السوداني.

الزمالك المصري.

نتائج مباريات الزمالك فى دوري أبطال إفريقيا

جاءت نتائج مباريات الزمالك فى دوري ابطال افريقيا فى الجولة الأولي والثانية كما يلي:

وخسر الزمالك على يد شباب بلوزداد في القاهرة ضمن الجولة الأولى بهدف دون رد.

تعادل نادي الزمالك مع المريخ في الجولة الثانية. دون أهداف.

جدول مواعيد مباريات الزمالك المقبلة فى دوري ابطال افريقيا

يلعب نادي الزمالك 3 مباريات ضمن جدول مباريات دوري أبطال افريقيا فى المجموعة الرابعة كما يلي:

السبت، 25 فبراير 2023، يواجه الزمالك منافسه الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.

الجمعة 3 مارس 2023، يلعب الزمالك مع مضيفه بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.

الثلاثاء، 7 مارس 2023، يستضيف الزمالك نظيره الترجي التونسي فى أبطال إفريقيا.