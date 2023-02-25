يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك والترجي Yalla Shoot New مشاهدة مباراة الزمالك اليوم أهم مباريات اليوم

مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023 يبحث عنها الملايين من مشجعي كرة القدم في الوطن العربي ومشجعي القلعة البيضاء، خاصة وأن مباراة الذهاب بين الزمالك والترجي ستقام في تونس، ووبالتالي لن تتمكن تايم سبورت إيرث من بث المباراة لأنها خارج مصر.

الزمالك يبحث عن النصر لتعويض تعادله وخسارته في الجولتين السابقتين، وفيما يلي نستعرض معكم موعد مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، بالإضافة إلى ترددات القنوات المفتوحة. يحيل اللقاء والتشكيل المتوقع للفريقين وترتيب مجموعة الزمالك.

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023 بتوقيت الدول العربية

أما موعد مباراة الزمالك ضد الترجي في دوري الأبطال، يستضيف ملعب استاد رادس بمدينة رادس التونسية قمة الزمالك والترجي التونسي غدًا السبت الموافق 25 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري مجموعات دوري أبطال إفريقيا موسم 2022/2023 الجاري.

كما يمكن مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي غدا في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة وفلسطين، ليبيا، السودان، والساعة 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، دمشق، بغداد، صنعاء، الأردن، المنامة، والساعة 8:00 مساء بتوقيت أبوظبي ومسقط، والساعة 5:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، الرباط.

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر

وعن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا، لم تعلن أي قناة مفتوحة عن نقل مباراة الزمالك والترجي بشكل مجاني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولكن هناك عدد من القنوات المفتوحة التي تنقل مباريات دوري أبطال إفريقيا في مختلف النطاقات والأقمار الصناعية، بالإضافة إلى القناة التونسية الأرضية التي ستنقل المباراة بشكل مجاني للجماهير داخل تونس فقط، وفيما يلي نستعرض معكم تردد تلك القنوات.

تردد الرياضية التونسية القمر الصناعي: النايل سات التردد 11727 معدل الترميز 27500 الاستقطاب: أفقي معامل تصحيح الخطأ: 3/4 تردد قناة Sudan Sports TV تردد قناة IRIB Varzich قمر صناعي: عرب سات التردد: 12523 الاستقطاب: رأسي الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 3/4 قمر صناعي: نايل سات التردد:11881 معامل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز:27500 تصحيح الخطأ: 3/4

القنوات الرسمية النقالة للمباراة الزمالك والترجي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تعتبر مجموعة قنوات بين سبورت القنوات الرسمية النقالة لمباريات دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط وشمل القارة السمراء، وستنقل beIN SPORTS مباراة الزمالك والترجي التونسي على قناة بين سبورت 4، لذا سنقدم لكم ترددها فيما يلي.

تردد بين سبورت 4 التردد: 11054 استقطاب: الموجة أفقي الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3 إشارة ارسال البث: DVB-S2 تردد الموجة: 8PSK مشفرة

تشكيل مباراة الزمالك والترجي المتوقع في دوري الأبطال

نستعرض معكم في السطور التالية تشكيل مباراة الزمالك والترجي المتوقع في مواجهة دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الزمالك أمام الترجي حارس المرمى المدافعون لاعبو الوسط المهاجمون محمد عواد محمد عبدالغني محمد عبدالشافي حمزة المثلوثي حسام عبدالمجيد سيف فاروق جعفر نبيل عماد دونجا محمد أشرف روقا سيد عبدالله نيمار أحمد سيد زيزو سيف الدين الجزيري تشكيل الترجي أمام الزمالك حارس المرمى المدافعون لاعبو الوسط المهاجمون معز بن شريفية رائد بوشنيبة محمد أمين توغاي أمين بن حميدة ياسين مرياح فوسيني كوليبالي محمد علي بن رمضان صابر بوفرين حمدو الهوني أنيس البدري بن عيادة

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

يحتل الترجي التونسي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد فوزه في الجولتين الماضيين، أما شباب بلوزداد يأتي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ويأتي المريخ السوداني في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، ويتذيل الزمالك المجموعة برصيد نقطة واحدة، لذا مطالب من الأبيض أن يفوز ضد الترجي ليضمن أهم ثلاث نقاط بدور المجموعات.