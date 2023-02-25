الاسطورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي بث مباشر

كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي بث مباشر يلا شوت حصري الجديد.. الاسطورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي بث مباشر، حيث يواجه الزمالك فريق الترجي التونسي في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على إستاد الأوليمبي رادس "حمادي العقربي"، اليوم السبت.

كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي بث مباشر يلا شوت حصري الجديد

كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي بث مباشر يلا شوت حصري الجديد،بث مباشر مباراة الزمالك والترجي التونسي يوتيوب دوري أبطال إفريقيا 2023، حيث من المقرر أن تنطلق اليوم السبت الموافق 25 فبراير 2023 مواجهة الزمالك والترجي التونسي ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دوري ابطال افريقيا 2023، حيث ستبدأ اليوم مواجهات الجولة الثالثة من الدوري الإفريقي، كما تنطلق المباراة على استاد 14 جانفي، ونقدم لكم عبر وكالة صفا خدمة مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي دون تقطيع HD دوري ابطال افريقيا 2023، كما نقدم لكم مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي مباشر اليوم، والتشكيل الرسمي للفريقين.

الاسطورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي بث مباشر

الاسطورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي بث مباشر، تنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك والترجي، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت السعودية، على الملعب الاولمبي حمادي العقربي بتونس.

بث مباشر لمباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا

يبحث العديد من الجماهير عن بث مباشر لمباراة الزمالك والترجي، اليوم، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا

الترجي على الجانب الآخر إن نجح في الفوز بهذا اللقاء سوف يضع قدمًا ونصف في ربع النهائي، فكتيبة نبيل معلول فازت في أول مباراتين على المريخ وشباب بلوزداد، بهدف نظيف، ولديه صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط،كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي بث مباشر يلا شوت حصري الجديد.

ورغم مستويات الزمالك المتواضعة منذ انطلاق عام 2023، إلا أن معلول رفض التقليل من النادي الأبيض، وأكد على أن بطل الدوري المصري يمكنه الفوز في تونس بما لديه من إمكانات مميزة.

في الأسطر التالية نتعرف سويًا على موعد مباراة الزمالك والترجي، وما هي القنوات الناقلة وكيفية مشاهدة البث المباشر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا 2023؟

الاسطورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي بث مباشر،مباريات دوري أبطال إفريقيا 2023 تأتي فقط وحصريًا عبر قناة “بي إن سبورتس” القطرية، وكالعادة ستأتي مباراة الزمالك والترجي عبر شاشة القناة البنفسجية.

وخصصت القناة القطرية قناة “beIN Sports HD 4” لتكون قناة مباريات دوري أبطال إفريقيا، وسيكون الديربي العربي منقولًا عبرها.